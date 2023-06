Prezentácia novej knihy novinára a spisovateľa Iliju Tucića z Nového Sadu s názvom Na kraju početka (Na konci začiatku) bola usporiadaná 9. júna v Obecnej knižnici v Kovačici. Autor rozprával o tejto svojej knihe, ale aj o dejinách, tradícii a špecifickostiach Vojvodiny v rozhovore s riaditeľom kovačickej knižnice Slobodanom Stevanovskim.

Ilija Tucić cestuje po Vojvodine a nachádza v nej inšpiráciu pre krátke prózy, ktorých rozpoznateľný štýl si získal veľký záujem čitateľov a tak sa niektoré knihy tohto autora dožili viacerých vydaní. Je autorom šiestich kníh: Čelobašte, Male vojvođanske priče, Čudo u Čibu, Priče ravnice, Priče iza firange a Na kraju početka. Táto nateraz posledná kniha obsahuje výber najlepších próz z predchádzajúcich vydaní.

V úvodnej časti literárneho posedenia v kovačickej knižnici Ilija Tucić vyniesol vlastné dojmy z cesty z Nového Sadu do Banátu a do Kovačice a okrem iného povedal: „Na tých 80 kilometrov cesty, ktoré sa autom prejdú za menej ako hodinu a pol, cítite sa akoby ste prechádzali cez portály do iných svetov. Je to významná špecifickosť Vojvodiny, na ktorú sa zabúda a o ktorej čoraz menej rozmýšľame. Táto špecifickosť súvisí s osídľovaním Vojvodiny, ktoré sa začalo v 18. storočí a bolo veľmi úspešne realizované, takže sa ináč použilo aj ako model na kolonizáciu Nového Zélandu.“

Spisovateľ z Nového Sadu v pokračovaní hovoril o ďalších historických a priestorových zaujímavostiach Vojvodiny, ako aj o svojej literárnej tvorbe, ktorá je s týmto priestorom priamo inšpirovaná. Prítomným prečítal niektoré prózy zo svojej novej knihy.

Ilija Tucić je aj autorom ôsmich dokumentárnych filmov o Vojvodine, tiež je redaktorom časopisu Vojvođanski magazin, v ktorom publikoval vyše 300 článkov.