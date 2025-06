Srbsko podľa aktuálneho hodnotenia Medzinárodného menového fondu (MMF) smeruje k stabilnému ekonomickému rastu, pričom sa predpokladá, že hrubý domáci produkt v roku 2024 vzrastie o takmer 4 %. Hlavnými faktormi rastu sú vyššie reálne mzdy, zlepšenie zamestnanosti a zrýchlené verejné investície. MMF zároveň očakáva, že inflácia klesne na približne 3 % a postupne sa vráti do cieľového pásma.

Fond zároveň upozorňuje na mierne zvýšenie deficitu bežného účtu, no pozitívnym signálom ostáva rastúci príliv priamych zahraničných investícií, ktorý udržuje dostatočnú úroveň devízových rezerv. Vláda Srbska sa podľa MMF zaviazala pokračovať v znižovaní verejného dlhu, ktorý by mal do roku 2025 klesnúť pod 45 % HDP.

Závery MMF prichádzajú v rámci dohody o trojročnom podpornom programe PCI (Policy Coordination Instrument), ktorý Srbsko uzavrelo ešte v decembri 2022. Program kladie dôraz na fiškálnu disciplínu, reformu verejných podnikov, zlepšenie podnikateľského prostredia a prehĺbenie zelenej a digitálnej transformácie. MMF vo svojej správe vyjadril dôveru v ďalší pokrok Srbska smerom k udržateľnému a inkluzívnemu rastu.