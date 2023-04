Vďaka Festivalu Zuzany Kardelisovej, ktorý prebieha každoročne v Kysáči, našej verejnosti je dobre známy aj Festival Aničky Jurkovičovej na Slovensku. Prebieha v Novom Meste nad Váhom a do jeho repertoáru sa dostáva aj víťazné predstavenie z kysáčskeho divadelného festivalu. A týmto festivalom je spoločný fókus, čiže ich vyprofilovanosť: zobrazenie ženy v spoločnosti.

Pred nami je 24. Festival Aničky Jurkovičovej. Bude prebiehať v Mestskom kultúrnom stredisku Nového Mesta nad Váhom od štvrtka 13. do nedele 16. apríla 2023. Trochu je ďaleko na to, aby sme vám odporučili sledovať ho, ale s potešením chceme informovať našu verejnosť, že sa tohto roku do jeho repertoára dostali až tri predstavenia slovenských vojvodinských súborov. V piatok 14. apríla vystúpi Ochotnícke divadlo Kultúrneho centra Kysáč s predstavením Júliusa Barča-Ivana Dvaja (o 12.00 hodine) a Divadlo VHV z Báčskeho Petrovca s predstavením Eugéne Ionesca Tak sa to vraví – na motívy hry Stoličky (o 19.00 hodine). Do festivalového programu na sobotu 15. apríla zaradené je aj predstavenie Orchester Titanik autora Hrista Boytcheva tiež v produkcii Ochotníckeho divadla KC Kysáč.

Tento divadelný sviatok venovaný je ochotníckej herečke Aničke Jurkovičovej-Hurbanovej (1824 – 1905). Jeho 24. ročník okrem niekoľkých detských predstavení a inscenácií pre dospelých ponúka aj sprievodné obsahy. Ako aj obvykle, bude to položenie venca k pamätnej tabuli Aničky Jurkovičovej a nevystane ani vernisáž vo výstavnej sieni Mestského kultúrneho strediska. Osobitne vyzdvihujeme slávnostné udelenie ocenenia Kvet Tálie známej slovenskej herečke Kamile Magálovej.