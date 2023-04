Farbenie vajíčok jednoducho k Veľkej noci neodmysliteľne patrí. Takto upravenými vajíčkami môžete slávnostne vyzdobiť byt, alebo ich môžete rozdať oblievačom.

Ak sa počíta s tým, že sa farbené vajíčko bude neskôr konzumovať, používame na jeho farbenie iba prírodné postupy alebo potravinárske farby. Fixky, tempery, acetónové alebo anilínové farby by spôsobili, že škodlivé látky z nich by prenikli cez škrupinu a mohli by spôsobiť zdravotné problémy.

K prírodným postupom patrí farbenie vajíčok na hnedo v odvare z cibuľových šupiek, červený odtieň dosiahneme pomocou červenej repy, špenát a petržlenová vňať farbia na zeleno, modrú farbu získame z listov červenej kapusty.

Ako farbiť prírodnými farbami?

Tento spôsob farbenia veľkonočných vajíčok je veľmi pekný a jednoduchý, takže ho zvládne každý. Záleží len na vašej fantázii, ako budú vajíčka vyzerať. Postup je nasledujúci, pripravte si farbiace zložky (odvar zo šupiek, červenej repy, špenátu alebo červenej kapusty), handričku, bavlnky a ozdoby – napríklad rôzne druhy listov (napr. veľmi efektná je petržlenová vňať), tráv, kvetinky.

Vajíčka umyjeme, očistíme a priložíme na ne z každej strany spomínanú ozdobu. Zabalíme opatrne do handričky tak, aby sme príliš nepohli s naaranžovanou ozdobou a pevne previažeme povrázkom.

Vložíme do odvaru a necháme ponorené. Rôznych odtieňov dosiahneme rôznou dĺžkou ponorenia, čím dlhšie, tým sýtejší odtieň budeme mať. Opatrne odstránime handričku, ozdoby a až vajíčko uschne, môžeme ho vyleštiť handričkou a masťou alebo olejom, dosiahneme tým pekný lesk.

Zafarbite vajíčka cibuľou

Možno ste už skúšali farbiť vajcia odvarom zo šupiek cibule. Ak nie, rozhodne tento tradičný spôsob vyskúšajte, cibuľa zafarbí vajíčka pekne rovnomerne, krásnou prírodnou zlatohnedou farbou.

Do Veľkej noci ešte zostáva pár dní, a tak sa nám ešte podarí nazhromaždiť šupky z niekoľkých cibúľ.

Hoci sú svetlo hnedé, ich vyváraním získame sýto hnedý roztok, do ktorého vložíme vajcia a v roztoku ich uvaríme. Vajíčka môžeme navyše ozdobiť batikovaním, to znamená prekrytím miest, ktoré majú zostať biele.

Pre jednoduchý pruhovaný vzor ich stačí omotať obyčajnými gumičkami. Ak chceme iné tvary, vystrihneme ich z lepiacej pásky, prilepíme na vajce a upevníme gázou, pretože v horúcej vode by sa odlepili.

Vôbec najkrajším jarným motívom na veľkonočných vajíčkach sú malé lístky ďateliny alebo púpavy, ktoré na škrupinu upevníme lepidlom a gázou a potom ich zafarbíme v cibuľovom odvare.

Ako poznáme staré vajcia?

Postačí jednoduchý trik. Surové vajcia vložíme do nádoby s vodou a ak zostanú vajcia ležať na dne, sú čerstvé. Pokiaľ zostane užšou špičkou na dne nádoby a obrátia sa do zvislej polohy, vajce je staré najmenej tri týždne. Veľmi staré vajíčko je také, ktoré vypláva celé na hladinu.

Zdroj: Dobrá rada