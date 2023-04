Tohto roku žiaci a zamestnanci v Základnej škole Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch svoj Deň školy oslávili trochu inak ako po minulé roky. Síce to v predpoludňajších hodinách začalo tradične – školskými športovými hrami a súťaženiami tak žiakov nižších, ako aj vyšších ročníkov. A tých je, ako sme sa dozvedeli, v Hložanoch dokopy 109 žiakov.

Včera, 5. apríla v aule školy presne napoludnie sa zoskupili nielen vedenie školy, ale aj pedagógovia, administratívny a technický personál, aj početní hostia z Hložian, kolegovia z okolia a z našich inštitúcií, aby si primeraným programom sprítomnili Deň školy.

Úvodom prítomných pozdravil predseda Školského výboru Michal Hataľa, a potom sa to roztočilo recitáciami, príhovormi, spevom a tancom. Zrejme, recitácie, spevy a tance patrili žiakom tejto školy, ktorých pripravili ich pedagógovia a príhovory a pozdravné slová patrili domácim a hosťom.

Riaditeľka školy Adriana Halajová menovite privítala všetkých hostí, ktorí prišli poctiť tento ich školský sviatok. „Svet vôkol nás sa rýchlo mení. Očakáva v svojej náruči ľudí samostatných, schopných postarať sa o seba, vedieť sa náhle zorientovať, vedieť uplatniť svoje vedomosti, rýchle získať nové informácie. K tomu treba mať dobré základy vzdelávania, čo je vlastne misiou a posolstvom základnej školy. Naša škola ponúka množstvo možností, nielen v oblasti vzdelávacej, ale aj v oblasti záujmovej činnosti, a to na zdokonaľovanie skrytých talentov, túžob a snov v oblasti vedeckej, jazykovej, športovej, kultúrnej a inej, ktorá baví a oslovuje našich žiakov..,“ okrem iného uviedla Halajová.

V mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny pozdravné slová predniesla predsedníčka Dušanka Petráková a v mene báčskopetrovskej lokálnej samosprávy predsedníčka obce Jasna Šprochová.

Bývalý riaditeľ hložianskej školy a aktuálny kysáčskej ZŠ Miloš Krstovski podrobnejšie hovoril o novej publikácii – Pamätnici pomenovanej 250 rokov školstva v Hložanoch. „Táto kniha neznámeho budúceho čitateľa zavedie do minulosti, kde sa dávali pevné základy hložianskeho školstva, bude ho sprevádzať cestou rozvoja, cestou zmien, cestou zveľaďovania až po súčasnosť, keď mu vysvetlí, že kto a akým spôsobom dnes vzdeláva a učí hložianske deti. Ale ani jedna kniha sa nenapíše sama. Je to výsledok práce, mnohých neprespaných nocí spolupracovníkov a pracovníkov tejto školy, ktorí tieto texty písali, ktorí ich prekladali, z archívu školského a bohatej vlastnej zbierky vyberali tie najprimeranejšie fotografie, potom to všetko upravovali a pripravovali pre tlač a netrpezlivo čakali, čo z toho tlačiarenského stroja vyjde… Táto kniha je naším záväzkom voči budúcim generáciám,“ uviedol Krstovski, ktorý stal v čele školy v čase, keď začali s koncipovaním knihy. Rozhlasová novinárka a bývalá žiačka tejto školy Jasminka Činčuráková-Galambošová predniesla vlastnú úvahu na tému výročia a poslania školy. Autori knihy a profesori Ondrej Chlpka a Mária Bartošová-Korčoková tiež priblížili obsah knihy.

Predpoludním žiaci športovali (foto: z archívu školy)