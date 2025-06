V množstve športových, ale aj futbalových dianí treba osobitne vysunúť podujatie, ktoré už dnes odštartuje na Slovensku. V tomto období je to príliš nabité – len nedávno vyvrcholili UEFA klubové súťaže, potom Liga národov, prebiehajú kvalifikačné zápasy na budúcoročný šampionát sveta v Kanade, Mexiku a v Spojených štátoch amerických vo všetkých zónach a už koncom týždňa v USA odštartuje aj svetový šampionát klubov v úplne novom formáte.

Avšak vráťme sa ku konštatácii, že sa aj na Slovensku do konca júna bude realizovať dôležitá futbalová súťaž. Ide totiž o to, že už dnes Slovensko a Španielsko na štadióne Tehelné pole v Bratislave otvoria UEFA šampionát Európy mladých reprezentácií, alebo populárne EURO U21.

Zaujímavo je to, že Slovensko druhýkrát hostí záverečný turnaj majstrovstiev Európy mladých futbalistov, keďže táto krajina organizátorom rovnakého podujatia bola aj v roku 2000. Zaujímavé je aj to, že Slovensko práve na tom podujatí dosiahlo aj najväčší úspech v konkurencii mladých tímov, keďže finišovalo na 4. mieste. Posledná účasť Slovenska na U21 šampionáte datuje z roku 2017, čo znamená, že Slováci na tomto podujatí nehrali trikrát po sebe.

Keď ide o tohtoročné podujatie, bude už tretím turnajom za radom s rozšíreným formátom – účinkuje 16 reprezentácií, okrem hostiteľa si postup vybojovalo ďalších 15 tímov prostredníctvom kvalifikácie.

Skôr na U21 šampionáte hralo osem mužstiev, potom sa to rozšírilo na 12 a od turnaja v roku 2021 súťaží 16 národných tímov. Majstrovstvá Európy UEFA hráčov do 21 rokov 2025 budú 25. vydaním tejto akcie, resp. 28. edíciou, ak sa započítava aj éra majstrovstiev, keď súťažili futbalisti do 23 rokov. Na záverečnom turnaji je účasť povolená hráčom narodeným 1. januára 2002 alebo neskôr.

Vypadá, že jednotliví sú starší ako 21 rokov, ale je to riešené dávno, lebo sa to vzťahuje na samotný začiatok cyklu. V tomto prípade to bolo v roku 2023, keď kvalifikácia odštartovala a vtedy uvedení futbalisti mali 21 alebo menej rokov.

Prehľad turnaja a účastníkov

Okrem Slovenska a Španielska, čiže tímov, ktoré turnaj otvoria, v skupine A súťažia ešte aj Taliansko a Rumunsko. V skupine B sú Česko, Anglicko, Nemecko a Slovinsko, v skupine C vystúpia Portugalsko, Francúzsko, Poľsko a Gruzínsko. Do skupiny D sú zaradené selekcie Fínska, Holandska, Ukrajiny a Dánska.

Zápasy sa hrať budú na štadiónoch v početných slovenských mestách – v Bratislave, Trnave, Žiline, Trenčíne, Nitre, tiež v Prešove, Košiciach a v Dunajskej Strede.

Vidno teda, že na U21 šampionáte Európy nehrá reprezentácia Srbska, ktorá za sebou má ešte jeden neúspešný kvalifikačný cyklus. A veru ani po ňom sa to veľmi nezlepšilo, lebo v predchádzajúcom období naši mladí futbalisti zažili samé prehry, naposledy proti Bulharsku a Grécku.

V kvalifikácii na tohtoročný šampionát sme zároveň zažili jednu z najväčších blamáž v dejinách, keďže v druhom kole za chotárom proti Anglicku naši prehrali až 1 : 9. Kvalifikáciu sme uzavreli na treťom mieste, za spomenutým Anglickom a Ukrajinou s negatívnym gólovým pomerom a tesnými triumfami nad Luxemburskom a Azerbajdžanom, prehrou proti Severnému Írsku a remízou v odvetnom stretnutí s Luxemburskom.

Z druhej strany jednotlivé mužstvá vynikli a veľmi príjemne prekvapili. Predovšetkým sa to vzťahuje na Gruzínsko, ktoré obsadilo druhé miesto vo svojej kvalifikačnej skupine, a potom v play-off prekonalo Chorvátsko.

Spomenúť by sme mohli aj výkon Fínska, ktoré tiež bolo druhé vo svojej skupine a v play-off porazilo favorizované Nórsko. Predsa ani Gruzínsko a ani Fínsko nie sú debutantmi, keďže už na U21 šampionáte Európy v minulosti hrali. Slovinsko tiež príjemne prekvapilo, lebo v skupine s favorizovaným Francúzskom bolo prvé a na turnaj postúpilo priamo.

Teda, treba nám odkukávať od takýchto príkladov, lebo si musíme uznať, že niekto niečo vie aj lepšie ako my, lebo len sa presviedčať, že sme najlepší bez žiadneho argumentu – neobstojí. Preto U21 majstrovstvá prebiehať budú bez Srbska. Skupinová fáza skončí 18. júna, nasledovať budú eliminačné kolá a finále sa hrať bude v sobotu 28. júna v Bratislave.