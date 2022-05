Na Produkčnej burze v Novom Sade v dňoch od 26. 4. do 29. 4. si ceny poľnohospodárskych primárnych produktov udržali vysokú cenovú hladinu a mali tendenciu rásť, pričom najvýraznejšie to bolo pri pšenici – na úrovni 6,08 %.

Pšenica zaznamenala nové cenové maximá, zatiaľ čo kukurica mala rovnakú cenu ako v marci tesne pred rozhodnutím o zákaze vývozu. V uvedenom období bola realizovaná aj prvá kúpna zmluva na pšenicu z novej úrody.

Pšenica

Začiatkom minulého týždňa vládla na trhu so pšenicou pasivita. Ponuky v cenovej hladine od 37,00 do 38,00 din./kg bez DPH neviedli k uzavretiu burzovej zmluvy. Samotný záver týždňa však prináša intenzívnejší dopyt, čo sa prejavilo v raste cien. Burzové zmluvy boli uzavreté v cenovom rozpätí od 38,20 do 38,50 din./kg bez DPH, za promptné dodanie tovaru.

Zákaznícku štruktúru tvorili domáci spracovatelia. Priemerná cena bola 38,27 din./kg bez DPH, čo je nárast o 6,08 %. Zber novej pšenice sa očakáva koncom júna a záujem o kúpu sa zvyšuje. Termínový kontrakt na pšenicu z roku 2022 v parite FCA bol realizovaný na cenovej hladine 37,50 din./kg bez DPH s dodaním tovaru v priebehu júla.

Kukurica

Trh s kukuricou bol počas minulého týždňa pomerne turbulentný. Rovnako ako pri pšenici, začiatok týždňa priniesol pasivitu a v strede týždňa zvýšený dopyt viedol k zvýšeniu cien. Burzové zmluvy boli uzavreté v cenovom rozpätí od 33,60 do 34,00 din./kg bez DPH s dodaním tovaru v priebehu mája. Kukurica so zvýšeným percentom vlhkosti sa obchodovala od 32,60 do 33,00 din./kg bez DPH. Priemerná cena bola 33,91 din./kg bez DPH, čo je o 1,62 % viac pri porovnaní s predchádzajúcim týždňom.

Bez ohľadu na to, že kukurica štatisticky zaznamenáva nárast ceny, záujem exportérov o jej nákup je takmer nulový a ponuka je stále vyššia ako dopyt. Rozhodnutie vlády regulovať vývoz mesačnými kvótami 150 000 ton kukurice namiesto dočasného zákazu trh výrazne neovplyvnilo. Samozrejme, je to malý posun, ale nestačí to na to, aby bol trh taký aktívny ako pred prijatím zákazových opatrení v marci.

Sója

Pokračoval aj rastúci trend cien sóje. Kúpne zmluvy v parite FCA boli uzavreté za cenu 84,00 din./kg bez DPH, čo bola aj jej priemerná cena. V porovnaní s údajmi z predchádzajúceho týždňa bol zaznamenaný mierny nárast o 0,29 %. Samotný záver týždňa priniesol úplnú absenciu dopytu a ponúkané množstvá v realizovanej cenovej hladine neviedli k uzavretiu nového kontraktu.

Ostatné komodity

Kŕmna múka, balenie 30/1 bola obchodovaná za cenu 26,00 din./kg bez DPH.

Ruská močovina, balenie 500/1 sa predávala za cenu 97,72 din./kg bez DPH.