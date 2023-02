Novak Ðoković znovu posúva latku. Odo dnes je tenistom s rekordným počtom strávených týždňov na prvom mieste svetového poradovníka. S dnešným dňom sa totiž začal 378. týždeň, v rámci ktorého sa Ðoković na konkurenciu pozerá z prvého miesta, a tým prekonal rekord legendárnej tenistky Steffi Grafovej, ktorý rekordérkou bola dosiaľ so strávenými 377 týždňami na prvom mieste WTA poradovníka.

Po Novakovi a Graffovej nasleduje Martina Navratilová (322 týždňov na prvom mieste), potom Serena Williamsová (319).

Po spomenutých tenistoch nasledujú Roger Federer, Pete Sampras, Ivan Lendl, Jimmy Connors a Chris Evertová.

Inak rekord Novak stanovil aj v marci roku 2021, keď prekonal výkon Rogera Federera – stal sa vtedy tenistom s najväčším počtom strávených týždňov na prvom mieste ATP poradovníka.

Tento, ktorý prekonal dnes, je ešte významnejší, lebo ide o všeobecnú konkurenciu a v nadchádzajúcich rokoch či desaťročiach sa sotvaže niekomu z aktívnych tenistov podarí aspoň sa na nejaký spôsob k nemu priblížiť.

Novakova štatistika

Prvýkrát body na ATP tabuľke získal v júli 2003 a vlastne si práve vtedy vybojoval aj pozíciu na ATP rebríčku – bol 767. tenistom sveta. Rýchlo pokračoval a už v júli 2005 patril medzi sto najlepších tenistov, kým sa do Top 10 dostal v marci 2007.

Na prvé miesto poradovníka sa Novak prvýkrát dostal v júli 2011. Najdlhšie obdobie, ktoré tam strávil, je 122 týždňov, čiže dlhšie, ako dva kalendárne roky. Bolo to od 7. júla 2014 do 6. novembra 2016. V tom období bol Ðoković absolútne dominantný. Vtedy dosiahol najlepšiu sezónu v kariére, keď v roku 2015 zohral 15 finále zaradom a tiež získal rekordných desať veľkých titulov.

Jeho dominantná séria sa predĺžila aj na Roland Garros v roku 2016, keď triumfoval proti Andymu Murrayovi. Tak dosiahol nekalendárny Grand Slam, tiež prvý titul na podujatí na antuke v Paríži, čím sa stal prvým mužom po Rodovi Laverovi v roku 1969, ktorý získal všetky štyri hlavné tituly súčasne a vytvoril bodový rekord – 16 950.

V roku 2017 nasledovalo zranenie a pokles na ATP rebríčku, keď v roku 2018 padol až na 22. pozíciu, bolo to v máji a v júni.

Veľký návrat sa udial na Wimbledone, kde vyhral proti Kevinovi Andersonovi, vrátil sa na desiatu pozíciu, krátko potom znovu bol v Top 10 a na prvé miesto sa znovu vyšplhal už začiatkom novembra.

V roku 2021 Nole triumfoval na prvých troch Grand Slam turnajoch v sezóne, tiež mal príležitosť získať zlato na Olympijských hrách v Tokiu a vyhrať na záverečnom GS v New Yorku – US Open, ale mu to predsa nevyšlo.

Ďalšie trampoty nasledovali v období koronavírusu, keď bol deportovaný z Austrálie a keď sa na minuloročnom Wimbledone organizátori rozhodli neudeľovať body.

Všetky nešportové zásahy však iba odročili jeho ďalšie fantastické výkony – už v januári sa mu v Melbourne podarilo získať rekordný desiaty titul na Australian Open, vrátil sa na prvé miesto a už od dnes je rekordérom v ďalšej kategórii.

Na ukážku stačí spomenúť to, že 35-ročný Ðoković, záverečne s Australian Openom 2023 vyhral na desiatich z posledných 18 najväčších turnajov sveta.