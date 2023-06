Americkí rockeri Foo Fighters vydali svoj jedenásty album s názvom But Here We Are. Je to ich prvé vydanie po smrti ich dlhoročného bubeníka Taylora Hawkinsa. Vydaniu predchádzali štyri singles: Rescued, Under You, Show Me How a The Teacher.

Frontman skupiny Foo Fighters Dave Grohl začal plánovať nové vydanie hneď po vydaní predchádzajúceho albumu Medicine at Midnight, ale nečakaný odchod Taylora Hawkinsa v marci 2022 zrušil všetky vtedajšie plány a budúcnosť skupiny bola neistá. V decembri 2022 Foo Fighters však ohlásili, že budú pokračovať v činnosti.

Pri nahrávaní albumu But Here We Are za bubny si znovu sadol Dave Grohl, ktorý bol bubeníkom aj na prvých albumoch Foo Fighters (ako aj predtým v skupine Nirvana). Album obsahuje 10 piesní, o ktorých zvuku sami členovia skupiny povedali, že v určitom zmysle predstavuje návrat k naivite prvého albumu Foo Fighters, ale so skúsenosťou a zrelosťou, ktoré sa nadobudli počas mnohých rokov. V textoch nových piesní Foo Fighters vyjadrujú drsne úprimnú a emotívnu odpoveď na ťažké chvíle, ktoré členovia bandu zažili v poslednom období.

Album But Here We Are vyšiel vo vydavateľstve Roswell/RCA Records. Vydanie albumu bolo sprevádzané singlom The Glass. Novým bubeníkom Foo Fighters sa medzičasom stal Josh Freese, známy ako člen skupín Devo a The Vandals.