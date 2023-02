Členovia anglického dueta Orbital vlani oslávili 30 rokov činnosti svojho bandu retrospektívnym vydaním 30 Something. A vo februári 2023 svetlo sveta uzrel ich nový, desiaty album Optical Delusion, v ktorého nahrávaní sa zúčastnili aj viacerí hosťujúci hudobníci.

Vydaniu Optical Delusion predchádzal energický singel Dirty Rat, na ktorom Orbital spolupracovali s electro-punkovým duetom Sleaford Mods. Text piesne sa vyjadruje k aktuálnej spoločenskej a politickej situácii v Anglicku, k čomu Paul Hartnoll (polovica dueta Orbital) povedal: „Táto pieseň nesie jednoduchý, priamy a hlasný odkaz. Je to vlastne pravý punkrockový kus, ktorý volá k prebudeniu.“ Hartnoll tiež zdôraznil úspešnú spoluprácu s duetom Sleaford Mods, ktorého spevák Jason Williamson je zároveň aj protagonistom videoklipu Dirty Rat.

Na albume Optical Delusion tiež hosťujú členky ansámbla Mediæval Bæbes, ako aj Dina Ipavic, Penelope Isles, Little Pest, Anna B Savage a Coppe.

Bratia Phil a Paul Hartnollovci so svojím bandom Orbital dosiahli svetovú popularitu v oblasti elektronickej hudby v 90. rokoch minulého storočia, najmä vďaka vydaniu In Sides (s hitmi The Box a The Girl with the Sun in Her Head) a potom aj účasťou vo filmových soundtracks The Saint a Spawn.