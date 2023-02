Kalifornský zvukový producent, DJ a hudobník Skrillex vydal dva nové albumy, ktoré boli oficiálne zverejnené počas iba dvoch dní. Ide o vydania Quest for Fire a Don’t Get Too Close (vydavateľstvo Owsla/Atlantic).

Najprv 17. februára vyšiel Skrillexov album Quest for Fire, na ktorom ako spolupracovníci hosťujú viacerí speváci a hudobníci, akými sú Aluna, Missy Elliott, Eli Keszler, Pete Wentz, Four Tet, Noisia a iní. Vydaniu predchádzali single Rumble, Leave Me Like This a Xena. Hudobní kritici o tomto vydaní všeobecne hovoria, že ide o eklektickú zmes rôznych hudobných štýlov, akými sú house, dubstep a rôzne iné podžánre elektronickej hudby. Tiež sa zdôrazňuje, že ide o progresívny krok vzhľadom na debutový album Recess z roku 2014.

O deň neskoršie po vydaní Quest for Fire vyšiel ďalší Skrillexov album Don’t Get Too Close, na ktorom zase hosťujú viaceré mená zo sveta hudby, ako napr. Bobby Raps, PinkPantheress, Trippie Redd, Beam, Bibi Bourelly, Sonny Moore, Kid Cudi a ďalší. V porovnaní s vydaním Quest for Fire, na vydaní Don’t Get Too Close Skrillex viac zachádza do oblasti jemnejšej populárnej hudby, o čom svedčí aj pieseň Don’t Go, na ktorej spolupracoval s Justinom Bieberom a Donom Toliverom.

Skrillex dodnes získal 8 prestížnych Cien Grammy, čím sa stal najviac oceňovaným autorom v oblasti súčasnej elektronickej tanečnej hudby. Roku 2014 vystupoval na festivale Exit a zaradený je do programu Exitu aj na rok 2023.