Americkí alternatívni rockeri Smashing Pumpkins majú nové vydanie Atum: Act Two. Ide vlastne o druhú časť albumovej trilógie Atum: A Rock Opera in Three Acts.

Zakladateľ a frontman skupiny Smashing Pumkins Billy Corgan túto albumovú trilógiu zaplánoval ako konceptuálne pokračovanie albumov Mellon Collie and the Infinite Sadness (1995) a Machina/The Machines of God (2000). Ide teda o príbehy tej istej postavy, ktorá bola prítomná na daných dvoch albumoch a tentoraz sa menuje Shiny. Sám Corgan ako autor vysvetlil, že dej sa odohráva sčasti v realite a sčasti vo vymyslenom svete a založený je na mnohých autobiografických prvkoch, ale sú tam aj rôzne témy, ktoré ho zaujímajú a vôbec nesúvisia s jeho životom.

Každá z troch častí albumovej trilógie Atum (Act 1, Act 2, Act 3) obsahuje 11 piesní, takže celková táto rocková opera bude zložená z 33 skladieb. Prvá časť vyšla v novembri 2022, druhá časť v januári 2023 a tretia časť vyjde v apríli 2023.

Nové vydanie Smashing Pumkins vyšlo so značkami vydavateľstiev Martha’s Music a Thirty Tigers a nateraz je prezentované videoklipom k piesni Beguiled.

https://www.youtube.com/watch?v=KqZZ-FeZPJ0

Foto: Wikimedia