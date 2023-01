Ani v zime sa v Hložanoch šport nedáva na stranu. Preto Futbalový klub Budúcnosť aj tohto roku od 16. do 27. januára zorganizoval už 6. futbalový turnaj uličných celkov v športovej hale.

Zdá sa, že zimný futbalový turnaj v Hložanoch sa stáva už tradičným. Záujem o jeho realizáciu je vždy veľký, preto netreba od neho odstúpiť. V dňoch od 16. do 27. januára si milovníci futbalu mohli prísť na svoje. Tohto roku sa turnaja zúčastnilo 8 celkov, a to hráči z ulíc: Leninova – Štefánikova, Veljka Vlahovića, Maršala Tita – Osloboditeľská, Proletárska – Jozefa Marčoka-Dragutina, ktoré patrili do A skupiny, kým ulice Partizánska – Vladka Vitéza, Michala Pagáča – Ľudovíta Dudka, Masarykova a Republiková patrili do B skupiny. Ako vidieť, niektoré ulice sa museli spojiť, aby získali dostatočný počet hráčov. Je to pochopiteľné, keďže aj obyvateľov je čoraz menej – starší menej hrajú futbal, mnohí odchádzajú do zahraničia, ale je tu ešte aj ten nezáujem.

Včera si mali fanúšikovia možnosť pozrieť finálne zápasy, ako aj jeden zápas hráčov generácie 2012 FK Budúcnosť a FK ČSK z Čelareva. Aj v utorok 17. januára zohrali hložianske deti priateľský zápas s čelarevskými.

O tretie miesto hrali hráči ulíc Republiková a Michala Pagáča – Ľudovíta Dudka a výsledok tohto zápasu bol 0 : 5, čím sa tím ulíc Michala Pagáča – Ľudovíta Dudka dostal na 3. miesto. Finále patrilo uliciam Maršala Tita – Osloboditeľská a Partizánska – Vladka Vitéza. S výsledkom 7 : 2 ulice Maršala Tita – Osloboditeľská obsadili prvé miesto.

V kategórii jednotlivcov najlepším hráčom turnaja bol Martin Semartonský, najlepší strelec Stanislav Srnka ml., najlepší brankár Ján Pavčok, najmladšie hráčky Veronika Mravíková a Hana Čipkárová a najstarším hráčom turnaja bol Štefan Horvát st.

Medaily a poháre víťazom udelili Stanislav Srnka a Daniel Čipkár.