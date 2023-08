Z úspešného folklórneho zájazdu vrátili sa v týchto dňoch členovia Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu a Kultúrno-umeleckého spolku Jána Kollára zo Selenče. Vystúpili totiž na 47. Podroháčskych folklórnych slávnostiach v Zuberci a Brestovej, ktoré prebiehali od piatka 4. do nedele 6. augusta.

Bola to vzácna príležitosť ukázať zahraničnému obecenstvu naučené choreografie a spevácky repertoár. Folkloristi z Nového Sadu mali vystúpenia každý z tých troch dní. Na týchto šafárikovských koncertoch sa tanečníci predstavili so štyrmi choreografiami, ktorých autori sú Ján Slávik a Ivan Slávik. Umeleckým vedúcim súboru je Filip Ďurík. Mužská spevácka skupina vystúpila so zmesou slovenských ľudových piesní Kúpiv Cigám somára, za ktorú na 51. Folklórnom festivale Tancuj, tancuj… v Hložanoch získala druhú cenu odbornej poroty. Pod vedením Tatiany Jaškovej vystúpila i ženská spevácka skupina. Predstavila sa zmesou piesní z Pivnice Pod krídlom husi, ktorá tiež bola na tohtoročnom Folklórnom festivale Tancuj, tancuj… odmenená, a to špeciálnou cenou odbornej poroty. S príležitostným repertoárom vystúpili i sólisti Anna Zorňanová a Ivan Slávik.

Ochotníci KUS Jána Kollára zo Selenče na 47. Podroháčskych folklórnych slávnostiach vystúpili tiež trikrát. Predstavili sa tromi rozličnými pásmami, zloženými z hudobných, speváckych a tanečných blokov. Jednotlivo sa predstavovali orchester, v čele ktorého boli Zlatko Klinovský a primáš Marek Škabla, tanečníci, dievčenská spevácka skupina a Sára Turanská ako sólistka. Desaťčlenný orchester sa predstavil osobitne, ale sprevádzal aj všetky ostatné body tohto spolku. Tanečníci sa predstavili choreografiami Kyjáčkový tanec, Nad Selenčou a Tanec na pätu. Umeleckým vedúcim je Jaroslav Berédi, ktorý mal na starosti kompletnú organizáciu a prípravu jednotlivých bodov a blokov pre tento festival. Organizačnú časť mala na starosti predsedníčka spolku Malvína Zolňanová spolu s tajomníčkou Irenkou Gazáfiovou.

Folkloristi zo Srbska boli zaradení do piatkového programu V tom bielom potoku a v sobotu mali osobitný priestor a čas v programe pod názvom Podoby slovenského folklóru. V bohatom nedeľnom programe bol i folklórny obsah pod názvom Obrazy z Dolnej zeme. Logicky, svoje miesto tu mali dva slovenské súbory zo Srbska a Univerzitný folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrice. Členmi tohto úspešného akademického ochotníckeho kolektívu sú i mladí folkloristi pôvodom z Vojvodiny.

Aj tento trojdňový medzinárodný folklórny festival mal pre návštevníkov pripravené i sprievodné programy a všetkým účastníkom vďaka zážitkom zostane v trvalej spomienke.

Zdroj: SKC P. J. Šafárika a KUS J. Kollára