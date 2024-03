Miestna organizácia penzistov v Kovačici usporiadala výročné zhromaždenie, na ktorom sa hovorilo o vlaňajšej činnosti a uvedené boli aj plány na rok 2024. Zasadnutie viedol predseda MOP Kovačica Adam Barca.

Finančnú správu na nedávnom zasadnutí podal pokladník Pavel Toman, o kultúrnej činnosti informovala Alžbeta Hriešiková, pokým správu o športových aktivitách pripravila Anna Biskupovićová. Osobitnú správu zo zasadnutí pokrajinskej a republikovej organizácie penzistov podal Ján Koreň, predseda Obecného združenia penzistov Kovačice.

„Naša miestna organizácia v súčasnosti počíta 445 členov, z ktorých vlani pribudli šesťdesiati noví členovia. Pre našich členov podľa ich žiadosti vybavujeme zmluvy o životnom poistení, tiež im pomáhame pri vybavovaní zliav na odchod do kúpeľov. Členovia organizácie si každoročne môžu zaobstarať ohrev na 10 splátok, čo je osobitnou výhodou, najmä pre tých s nižšími príjmami,“ hovorí predseda Adam Barca.

Keď ide o kultúrnu činnosť, v rámci kovačického združenia penzistov pôsobí spevácky zbor Viva la musica, ktorý pravidelne vystupuje v rôznych kultúrno-umeleckých podujatiach na území obce. Členovia tohto chóru pod vedením Alžbety Hriešikovej sa zúčastňujú v programe Kovačického októbra a usporadúvajú aj celovečerné koncerty vo veľkej sále Miestneho spoločenstva.

Pozoruhodná je aj športová činnosť Miestnej organizácie penzistov v Kovačici. Od januára do marca penzisti a penzistky sa zúčastňujú v Robotníckych športových hrách v kovačickej kolkárni. V jarnom období už začínajú trénovať na nádvorí Miestneho spoločenstva a pripravujú sa na medziobecné súťaže. V prípade úspechu pokračujú na súťažiach na pokrajinskej úrovni a dokonca aj na republikovej Olympiáde športu, zdravia a kultúry tretej doby, ktorá sa usporadúva každoročne začiatkom jesene vo Vrnjačkej Banji.

Od predsedu kovačických penzistov sme sa dozvedeli, že každý rok sa pre členov organizácie usporadúvajú zdravotné prehliadky, ako aj pravidelná kontrola zraku. A viackrát v priebehu roka sa cestuje na celodenné výlety – vlani cestovali do Sriemskej Mitrovice, Aranđelovca, do kúpeľov Ždrelo a Vrujci a na kúpalisko Srebrno jezero.

Možné je za výhodných podmienok (s vyplácaním na viac splátok) odísť na rehabilitačný pobyt do kúpeľov. Najväčší záujem je každoročne o odchod do kúpeľov Sokobanja a Vrnjačka Banja, ale aj do niektorých iných prostredí, akým je Lukovská Banja.

Predseda kovačických penzistov Adam Barca na záver odkazuje starším spoluobčanom, ktorí ešte nie sú členmi tejto organizácie, aby sa do nej zapojili a využili výhody, ktoré sa im ponúkajú.