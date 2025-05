V organizácii Zväzu ochotníkov Obce Stará Pazova a Zväzu umeleckej tvorby ochotníkov Vojvodiny sa včera v staropazovskej divadelnej sále uskutočnila oblastná prehliadka hudobnej tvorby detí – folklóru. Prehliadka pozostáva z dvoch častí.

V prvej časti vystúpili skupiny z územia Staropazovskej obce: v rámci tradície 7 skupín a medzi nimi aj detská skupina SKUS hrdinu Janka Čmelíka. V mene tohto spolku najprv slovenskú ľudovú pieseň zaspievala vokálna sólistka Maja Stupavská za sprievodu huslistu Dávida Vujaševića, a potom zatancovali najmladší aktivisti. Predstavili sa choreografiou Ruženy Červenskej Nedeľné poobedie v Starej Pazove.

V mladšej vekovej skupine vystúpilo 9 detských súborov a medzi nimi aj najmladší zo slovenského spolku. V tejto kategórii sa ochotníci zo spolku hrdinu Janka Čmelíka predstavili tiež choreografiou Červenskej Okolo Pazova. V práci s detskými tanečnými skupinami Ružene Červenskej pomáhajú aj Katka Šašová a Ivana Víziová. Vedúcim ľudového orchestra, ktorý sprevádzal tanečníkov v obidvoch choreografiách, bol Mário Mitnáver.

V zmiešanej vekovej skupine (žiaci od 2. do 6. ročníka základnej školy) vystúpili 2 súbory, kým v staršej vekovej skupine 8 tanečných skupín.

V druhej časti prehliadky vystúpi 16 detských folklórnych súborov z územia Inđijskej obce. Na prehliadke v Starej Pazove vystúpili aj detské tanečné skupiny zo Žarkoviec (Obec Ruma), ktoré boli znemožnené vystúpiť na oblastnej prehliadke v Sriemskej Mitrovici. Technickú podporu na úspešnú realizáciu prehliadky tentoraz poskytli členovia Mládežníckeho KUS svätého Sávu z Novej Pazovy.

Selektorom prehliadky bol Mile Vujčin, choreograf z Vrbasu, ktorý mal rozhovory s vedúcimi skupín v Klube VHV SKUS hrdinu Janka Čmelíka. Do 20. mája by malo byť známe, ktoré detské súbory postúpili do ďalšieho kola súťaže.

Túto oblastnú prehliadku zhodnotil ako úspešnú a masovú a ako uviedol, bude ťažko zvoliť 30 detských súborov pre pokrajinskú prehliadku, ktorá údajne viac nebude vo Vrbase, ale v Báčskom Petrovci.