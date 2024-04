Inšpektor Riaditeľstva pre mimoriadne situácie Željko Čavić upozornil obyvateľov Srbska, aby sa počas prvomájových osláv vyhýbali zakladaniu ohňa na miestach, kde to nie je dovolené a aby sa dodržiavali zákona a požiarnej ochrane.

Zákon zakazuje spaľovanie odpadkov a zvyškov rastlín, ako aj zapaľovanie ohňa v lesoch. Podľa zákona je dovolené zapáliť oheň až vo vzdialenosti 200 metrov od lesa.

Pokuty za porušenie tohto nariadenia sa pohybujú od 10- do 50-tisíc dinárov pre fyzické osoby a od 300-tisíc do milión dinárov pre právnické osoby, uviedol Čavić.

Upozornil, že ak majú občania potrebu zapáliť oheň na voľnom priestranstve, musí to byť na osobitne označených a na to určených miestach a po použití je potrebné vziať si so sebou dostatočné množstvo vody na uhasenie požiaru.

„Je potrebné, aby sa občania správali zodpovedne, pretože požiare na otvorených priestranstvách sa rýchlo šíria a predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie a životy ľudí a môžu spôsobiť aj veľké materiálne škody,“ povedal Čavić.