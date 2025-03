Do zajtra ráno podľa stredoeurópskeho času Spojené štáty americké by sa mali vyjadriť ohľadom uvalenia sankcií na spoločnosť NIS. Generálny riaditeľ Srbijagas Dušan Bajatović povedal, že očakáva ďalšie odloženie uvalenia sankcií, a to...

Details