Spoločnosť Elektrodistribúcia Srbska na zajtra avizuje práce na elektrickej sieti v Báčskom Petrovci a Erdevíku.

Od 9.00 do 13.00 bez elektriny budú početné ulice v Petrovci a podrobný zoznam je zverejnený na stránke spoločnosti.

Bez elektriny budú aj občania podaktorých erdevíckych ulíc, a to v dvoch termínoch: od 8.30 do 12.00 a 12.30 do 13.30. Zoznam ulíc je takisto dostupný na stránke spoločnosti Elektrodistribúcia Srbska.