Ondrej Miháľ – Jarmila Hašková: The Fading Beauty Of The Slovak Architecture in Vojvodina – II; Zanikajúca krása slovenských domov vo Vojvodine – II; Lepota slovačkih kuća u Vojvodini koja polako nestaje – II

Monografická kniha Zanikajúca krása slovenských domov vo Vojvodine – II je druhou časťou dvojdielnej publikácie venovanej krásam klasickej architektúry slovenských domov v oblasti Vojvodiny, ktorá sa postupne vytráca.

Ide o hybridnú knihu obsahujúcu text i fotografie. V prvej časti knihy autor Ondrej Miháľ (1966 Silbaš, žijúci v Kanade) predstavuje svoje osobné dôvody fotografovania slovenských domov a nadväzuje na historický prehľad architektonického vývinu slovenských domov od jednoduchých hlinou nabíjaných k bohatým panským domom postaveným z tehál.

Zvyšok knihy je fotografickou prezentáciou viac ako 100 strán fotografií z dvanástich slovenských dedín. Epitaf po fotografiách poskytuje záverečné úvahy o miznutí a nenávratnosti špecifickej slovenskej architektúry na tomto území a vzdáva úctu autorke Jarmile Haškovej (1965 – 2019) z Kulpína za jej dlhoročnú prácu pri realizácii tohto projektu.

Napriek tomu, že kniha Zanikajúca krása slovenských domov vo Vojvodine – II je o strate a konkrétne o kultúrnej strate, je zároveň zásadným vyjadrením spomienky a spôsobom dokumentácie. Hmatateľným a vizuálnym charakterom zachováva a pripomína slovenské kultúrne dedičstvo vo Vojvodine.

V úvode knihy sa prihovára spisovateľka, publicistka, prozaička, prekladateľka Viera Benková (1939) z Báčskeho Petrovca. Knihu uzatvára resumé v angličtine, slovenčine, srbčine a maďarčine. Na záver sú uvedené názvy miest, kde boli zábery urobené; sú to: Ašaňa, Báčska Palanka, Begeč, Boľovce, Čelarevo, Češke Selo, Dobanovce, Futog, Hajdušica, Ilok, Jánošík, Kulpín, Silbaš, Stará Pazova, Šíd, Temerín, Titel a Vojlovica.

V roku 2005 naštartovali projekt fotografovania slovenských domov vo Vojvodine. Výsledkom tvorivého úsilia bola v roku 2007 výstava s názvom Zanikajúca krása slovenských domov vo Vojvodine a knižná publikácia z roku 2008 s rovnomenným názvom.

Monografiu Zanikajúca krása slovenských domov vo Vojvodine – II vydal Kanadský slovenský inštitút Toronto v Kanade. Publikácia rozmerov 21 x 29 cm, vytlačená na kriedovom papieri, plno kolorovaná, zviazaná do tvrdej väzby, v rozsahu 114 strán, vyšla s vročením 2021. V náklade 200 kusov ju vytlačila tlačiareň SAVPO v Starej Pazove.