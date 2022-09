Štartovala nový edícia, teda ďalší ročník festivalu divadla Petrovské dni divadelné. Je to v poradí už 27. ročník, ktorý trvá celý týždeň.

Dvadsiate siedme Petrovské dni divadelné v Báčskom Petrovci potrvajú od 9. do 14. septembra. Toto podujatie spája divadlá Slovenska i Srbska.

Včera večer festival otvorili predstavením Opery a teátra Madlenianum zo Zemunu Slečna Júlia v réžii a adaptácii Harisa Pašovića. Je to už dobre známa predloha a najznámenšia hra Augusta Strindberga, ktorú napísal ešte v roku 1888. Na úvod sa prihovorila riaditeľka Slovenského vojvodinského divadla Viera Krstovská, sprítomnila prejdenú cestu tohto festivalu, ktorý trvá už takmer tri desaťročia, a divákom popriala umelecké zážitky pri sledovaní predstavení z repertoáru tohtoročnej edície PDD.

Dráma švédskeho autora Augusta Strindberga Slečna Júlia patrí ku klenotom svetovej drámy. Intímna dráma o ne/láske na jednu noc predstavuje strastiplnú hru dvoch mladých ľudí. Slečna Júlia je príbeh krátkeho ľúbostného vzťahu, ktorý vznikne počas jedinej noci medzi grófskou dcérou, slečnou Júliou, a jej sluhom Jeanom. Je to príbeh plný vášnivej lásky a nenávisti, ktorý sa zmení na zápas o to posledné, o holý život. Hra hľadá odpovede na otázky o tom, aké sú zákonitosti vzťahu medzi mužom a ženou. Samotná inscenácia je časovo posunutá do súčasnosti. V predstavení účinkovali Ana Rudakijevićová, Strahinja Blažić, Mina Pavlicová, Katarina Bradonjićová, Nikola Knežević, Jovan Veljković, Filip Stankovski, Tamara Šustićová a Ksenija Repićová.

Predtým ako oficiálne otvorili festival, ako sprievodné podujatie prichystali aj výstavu bábkového charakteru v spolupráci s divadlom zo Zreňaninu. Predstavenie Malá morská víla v réžii Ľuboslava Majeru Národné divadlo Tošu Jovanovića zo Zreňanina uviedlo ešte pred dvomi desaťročiami. Jeho autorom bol Željko Hubač a vzniklo na motívy rovnomennej rozprávky H. K. Andersena. Scénografkou bola Adrijana Anevová a kreátor bábok a ich tvorcom Veselin Anev. Práve časť týchto pútavých bábok z ríše morských hlbín tvoria jadro výstavy, ktorú pripravili predovšetkým pre detských návštevníkov PDD, ako aj pre všetkých záujemcov. Na výstave je časť scény – more / oceán a bábky Malá morská víla, jej sestra a iné bábky, ktoré znázorňujú svet pod morom. O tom viac na vernisáži hovorila Vera Đekovićová, vedúca dramatickej scény zrenjaninského divadla. Program spestril aj úspešný recitátor Milan Majera, inak vnuk Ľuboslava Majeru, ktorého nacvičuje stará mama Miluška Anušiaková-Majerová a tohto roku sa dostal aj na republikovú súťaž a získal štvrté miesto.

Dnes Petrovčania uhostia divadelníkov zo Slovenskej republiky. Je to Slovenské komorné divadlo v Martine, ktoré sa predstaví inscenáciou Zem pamätá v réžii Jiřího Havelku. Je to svojrázny omaž Karolovi Duchoňovi, bude to sčasti aj biografické, ale aj hudobné predstavenie, kde sa budú spievať aj Duchoňove hity.

Zajtra a v pondelok zase bude hosťujúce predstavenie zo Slovenska. Prichádza Spišské divadlo zo Spišskej Novej Vsi, ktoré sa predstaví troma inscenáciami. V nedeľu nám zahrajú komédiu Zmrzlinu Mira Gavrana v réžii Michala Babiaka a v pondelok dve predstavenia, z ktorých je jedno pre deti a ide o predstavenie Perníková chalúpka v réžii Viktora Kollára. Predstavenie je prichystané podľa ľudovej rozprávky a deťom sú povedomé postavy Ivanka a Marienky. Večer zase predstavenie Štúr Karola Horáka, zase v réžii Michala Babiaka.

V utorok bude ďalšie detské predstavenie v srbčine Ja sam Akiko v réžii Milje Mazarakovej. Podpisujú ho BUDI Festival, Kultúrne stredisko Pančevo a Festival ekologického divadla pre deti a mládež. Deťom je známa bábika, teda postava Akiko. Je to predstavenie pre staršie deti, lebo predpokladá aj väčšiu vnímavosť a chápavosť detského publika.

Na záver festival končí s predstavením z vlastnej produkcie, teda Slovenského vojvodinského divadla, Testosterón v réžii Radoja Čupića.

Okrem výstavy k sprievodným podujatiam v sobotu pred predstavením Zem pamätá bude posedenie, ktoré nazvali Na slovíčko s divadelníkom, kde budú tvoriť profily divadelných tvorcov a divadelných pracovníkov.