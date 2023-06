Začali ste s osobitným spôsobom výživy, ale nič sa nestáva. Číslo na váhe sa nemení, džínsy sú vám aj ďalej tesné, a jediné, čo je tenšie, sú vaše nervy. Čo je tomu na príčine?

Ak ste sa rozhodli: Musím schudnúť, predsa je aj možnosť, že sa číslo na váhe nezmenšuje, a preto sa pýtate seba: Prečo sa mi nedarí schudnúť?, a pravdepodobne si kladiete otázku: Zodpovedá mi diéta, ktorú uplatňujem? Je to preto, že vynechávam raňajky? Alebo možno preto, že jem pred spaním? Alebo je dôvodom veľký stres? Vysvetlíme si to:

1. Výber diéty

Prvé, čo musíte rozanalyzovať, je akú diétu uplatňujete. Ani jedna diéta z internetu nie je prispôsobená vašim parametrom a zdravotnému stavu, a preto vám môže škodiť.

Najlepšie, aby ste dosiahli želaný výsledok, je aby ste mali personalizovanú diétu. Nutricionista vám zostaví diétu, ktorá vám najviac zodpovedá, bude ju ľahké dodržiavať a bude mať dlhotrvajúce pozitívne výsledky.

2. Vynechávanie raňajok

Keď neraňajkujete, to vám môže škodiť. Neskoršie pravdepodobne veľmi vyhladnete a potom obed bude objemnejší.

Pokúste sa jesť hodinu po zobudení. Raňajky bohaté na vlákninu a proteíny vám môžu pomôcť, aby ste dlhšie nevyhladli. Ochutnajte svieži syr s ovocím, vajcia s toastom z integrálnej múky.

3. Jedlo pred spaním

Ak jete tesne pred spaním, môže to byť problém pre váš plán chudnutia. Môžete si zvýšiť telesnú teplotu, cukor v krvi a inzulín, čo sťažuje topenie mastí. Večerajte najmenej tri hodiny pred spánkom. Vyhýbajte sa čipsom pri TV alebo počítači, lebo vtedy vnášate viac kalórií, ako si myslíte.

4. Stres

Stres vás môže usmerniť na vysokokalorické jedlá. Vaše telo uskladňuje viac mastí, keď ste v strese. Aby ste zmenšili stres, pokúste sa cvičiť, hoci by to bola rýchla chôdza každý deň, a budete cítiť zmenu.

5. Rýchlosť metabolizmu

Rýchlosť spaľovania kalórií závisí od vášho metabolizmu. Ak máte spomalený metabolizmus, možno sú na vine vaše gény, alebo možno nemáte dosť čistej svalovej hmoty. Štíhle, svalnaté osoby spaľujú viac kalórií, ako tie s väčším percentom telesnej hmoty.

6. Množstvo spánku

Keď nespíte nadostač, metabolizmus sa spomaľuje. Máte aj menej energie, keď nespíte nadostač, čo sťažuje cvičenie a je väčšia pravdepodobnosť, že si vyberiete nezdravú stravu.

7. Pohlavie

Výskumy ukazujú, že je mužom ľahšie schudnúť v kratšom období. Ale ženy sú úspešnejšie dlhoročne. Muži najprv tratia brušný tuk a ženám je to ťažšie.

8. Gény

Všetci sme my rozliční a niektorí z nás jednoducho ľahšie topia masti ako druhí. To je niečo, čo sme zdedili a nemôžeme to zmeniť. To neznamená, že sme odsúdení na neúspech, jednoducho musíme vkladať viac úsilia, aby sme spaľovali kalórie a schudli.

Zdroj: blicžena