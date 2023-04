Slávnostnou akadémiou v divadelnej sále v Starej Pazove Základná a stredná škola Antona Skalu včera oslávila 50 rokov od svojho založenia. Škola pre špeciálne vzdelávanie žiakov začala svoju cestu rozvoja s vierou iba s 12 pedagógmi a ich túžbou a ambíciou bolo poskytnúť svojim žiakom primerané vzdelanie a výchovu. V súčasnej dobe, keď táto vzdelávacia ustanovizeň oslavuje polstoročnú existenciu, je medziobecnou školou s 35 učiteľmi a až 20 triedami. Počas 50-ročnej práce za touto školou je veľa krásnych a menej krásnych chvíľ, a preto ona ako jedna z najúspešnejších škôl takého druhu v Srbsku potrebuje neustálu podporu, ktorú jej poskytujú okrem tamojšej lokálnej samosprávy aj početní jednotlivci a priatelia školy, ako i štátne inštitúcie a ministerstvá.

Slávnostná akadémia sa začala štátnou hymnou, ktorú zaspieval tamojší známy operný spevák Boris Babík, po ktorej bol premietaný dokumentárny film pod názvom Láska, nádej a budúcnosť.

V mene školy vzácnych hostí, žiakov a ich rodičov, terajších a bývalých zamestnancov privítala a pozdravila Tanja Todorovićová, riaditeľka školy. Prítomným sa prihovorili a k oslave úctyhodného jubilea zagratulovali Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova, Silvana Pavlovićová, predsedníčka Spoločenstva škôl pre vzdelávanie žiakov hatených v rozvoji a s invaliditou v Srbsku, Dr. Nataša Buhová, profesorka Fakulty pre špeciálnu edukáciu a rehabilitáciu, Dr. Milan Pašić, pomocník ministra školstva pre predškolské a základné vzdelávanie, a Tamara Vučićová, manželka prezidenta Aleksandra Vučića. Pri tejto príležitosti Vučićová povedala, že 50 rokov úspešnej a vytrvalej práce je to, čo je príznačné pre túto školu.

Uviedla: „Škola Antona Skalu sa stará o citlivú kategóriu detí, ktoré sa nazývajú deti so špeciálnymi potrebami, alebo deti s vývinovými poruchami, s tým, že treba nájsť krajší a vhodnejší názov, ktorý by deti neizoloval. Emócie sú dôležitejšie ako slová. Skutočnú, úprimnú emóciu pozná každé dieťa bez ohľadu na to, odkiaľ pochádza a ako sa vyvinulo. Často hovoríme, že deti neoklameš, a je to pravda. V tejto škole som videla tú skutočnú a úprimnú emóciu, a preto úprimne gratulujem,“ povedala Vučićová.

Pred začiatkom slávnostnej akadémie Vučićová so svojimi hostiteľmi Todorovićovou a Radinovićom a ich spolupracovníkmi si obzreli miestnosti školy. Na mieste videli, ako sa v tejto škole za pomoci súčasných metód pracuje, a pobudli aj v tkáčskej dielni, kde žiaci školy za pomoci svojich učiteľov vzácnu hostku Vučićovú obdarovali so svojimi ručne zhotovenými prácami, za čo im bola nemierne povďačná.

V rámci školy pôsobí aj rehabilitačné stredisko a Denný pobyt Iskorak, kde jeho užívatelia pre Vučićovú predviedli aj menší program. Počas obchôdzky školy v tejto výchovno-vzdelávacej ustanovizni boli prítomní aj žiaci školy a defektológovia.

Podľa slov M. Pašića, pomocníka ministra školstva, vzdelávanie je prioritou štátu a na ňom sú postavené základy budúcnosti našej krajiny a spoločnosti. Dodal, že Srbsko robí všetko pre to, aby bolo vzdelanie dostupné pre každého, aby každý jednotlivec dostal počas života možnosť kvalitne sa učiť.

„Zdôrazňujem, že podporujeme víziu zamestnancov školy v ich budúcej práci, aby škola bola podnetným prostredím pre učenie a život, aby pracovné podmienky v nej boli zosúladené s potrebami a záujmami žiakov a s dobou, v ktorej žijeme,“ povedal Pašić v Starej Pazove.