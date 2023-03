Ovčie kiahne patria medzi najčastejšie detské choroby, lebo sú typické pre deti v predškolskom a školskom veku. Infekciu spôsobuje varicella-zoster vírus a k prenosu ochorenia nie je potrebný iba úzky kontakt, lebo vírus sa vylučuje predovšetkým z dýchacích ciest a prenáša sa drobnými kvapôčkami vzdušnou cestou.

Inkubačný čas varicelly je od 11 do 24 dní, priemerne 17 dní. Je to obdobie od vstupu nákazy do organizmu po vypuknutie choroby. Osoba sa môže nakaziť od chorého človeka, ktorý má ovčie kiahne už v podobe vyrážok na koži, ale tak isto sa môže nakaziť aj od osoby, ktorá je už na konci inkubačného obdobia, ale ešte nemá žiadne príznaky.

Typicky sa toto ochorenie začína horúčkou a výsevom červených fľakov na koži, ktoré sú tvaru šošovice. V priebehu niekoľkých hodín fliačky sa menia na pupence a pľuzgieriky, ktoré sa naplnia čírou tekutinou. Výsev zvyčajne začína na trupe, tvári a vo vlasoch. Následne sa šíri na končatiny. Pľuzgieriky sa potom skalia a neskôr zasychajú do chrastičiek. Tá premena trvá v priemere jeden deň. Nové vlny vyrážok sa objavia počas ďalších 5 do 6 dní, teda na tele chorého sa môžu vidieť všetky štádiá vyrážky. Keď chrastičky odpadnú, na koži zostanú na nejaký čas škvrnky. Najväčším trápením počas tohto ochorenia je, že vyrážka veľmi svrbí a osoba postihnutá týmto ochorením má tendenciu škrabať sa. Škrabaním pľuzgierikov môže nastáť bakteriálna infekcia, lebo sa do vyrážky môže preniesť infekcia z okolia, a potom vznikne zápal, kvôli ktorému sa môžu vytvoriť drobné jazvičky. Nebezpečné je, ak sa bakteriálna infekcia rozšíri do organizmu, lebo potom môže spôsobiť zhoršenie celkového zdravotného stavu. Medzi ťažké komplikácie pri tomto ochorení patria zápal pľúc, zápal mozgu, neurologické poruchy, postihnutie obličiek a ďalších orgánov.

Liečba ovčích kiahní je symptomatická, čiže tíšia sa iba aktuálne príznaky, zatiaľ čo imunitný systém bojuje s vírusovou infekciou. Hlavne je dôležitý oddych. Kým pretrváva horúčka sa dávajú antipyretiká, ale pri kiahňach by sa nemal používať ibuprofen skrze rizika zhoršenia infekčných komplikácií kože. Preto sú vhodnejším výberom lieky s obsahom paracetamolu. Na zmiernenie svrbenia pokožky sa môže použiť gél, ktorý obsahuje antihistaminiká. Je dôležité vnášať mnoho tekutiny a vitamínov, ako sú C a D na podporu imunity.

Toto ochorenie môže mať človek v ktoromkoľvek veku, s tým, že nakazenie ovčími kiahňami v detstve je považované za menej komplikované, ako keď sa dospelý človek nakazí. Očkovanie je preventívnym opatrením proti ovčím kiahňam, ale nie je zaradené medzi povinné očkovania. Sú rôzne názory odborníkov na očkovanie proti ovčím kiahňam u detí. Ochorenie u inak zdravých detí zvyčajne nevedie k vážnejším komplikáciám a po prekonaní zanecháva doživotnú imunitu, kým pri vakcíne proti kiahňam je dĺžka účinnosti otázna. Rozhodnutie je teda na rodičoch.

