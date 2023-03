V týchto dňoch do Slovenského vojvodinského divadla prišla pekná správa zo Zreňanina: do repertoáru 72. festivalu profesionálnych divadiel Vojvodiny dostalo sa i aktuálne predstavenie tejto našej profesionálnej inštitúcie Príbeh Krajiny – Nekrajiny v réžii Kataríny Mišíkovej-Hitzingerovej.

Úlohu pozrieť si a zhodnotiť predstavenia v konkurencii o postup do tohto prestížneho festivalu dostala už druhý rok zaradom redaktorka, dramaturgička a divadelná kritička Aleksandra Glovacká-Velikićová. Tentoraz sa rozhodla, že tam súťažiť bude šesť predstavení pre dospelých a štyri detské inscenácie. Keď ide o divadelné hry pre deti, sú tu dve inscenácie v srbskom jazyku (zo Subotice a zo Zreňanina), jedno v maďarskom (zo Subotice) a jedno v slovenčine (z Báčskeho Petrovca).

Ako sa píše na stránke Slovenského vojvodinského divadla, je toto piata účasť predstavenia z tohto divadla na Festivale profesionálnych divadiel Vojvodiny. Doteraz tento úspech dosiahli inscenácie: Duchovplná rozprávka, Alica v zázračnej krajine a Piráti v réžii Jána Čániho a Tilda v réžii Kataríny Mišíkovej-Hitzingerovej. Je toto veľké uznanie celému súboru v čele s režisérkou a aj vedenie Slovenského vojvodinského divadla teší, že tento úspech prišiel práve v roku osláv 20. výročia SVD.

Spomenutý pokrajinský festival profesionálnych divadiel bude piaty rok zaradom prebiehať v Národnom divadle Tošu Jovanovića v Zreňanie, a to od 18. do 25. apríla 2023. Ináč v konkurencii o postup do jeho repertoáru bolo až 23 predstavení pre dospelých a deti. Festival bude mať i sprievodné podujatia.