Dobré pre vaše fyzické zdravie, dobré pre vaše duševné zdravie, dobré pre planétu. Dajte si ráno trochu času na prechod do práce a získajte všetky tieto výhody.

Chodiť do práce pešo, kto by to dnes robil? Je zrejmé, že so všetkou tou rýchlosťou, ktorú väčšina ľudí musí ráno zvládnuť a možno aj päťkrát stlačiť tlačidlo odloženia, kým vylezú z postele, sa ťažko dostanete do práce včas a kto má čas ísť do práce autom?

Walk to Work Day je príležitosťou zmeniť túto rutinu, pridať k nej trochu viac času a zistiť, ako pomalší začiatok dňa, ktorý zahŕňa rýchlu chôdzu, môže viesť k celkovo efektívnejšiemu životu. V tomto veku stúpajúceho povedomia o tom, ako sedavý spôsob ovplyvňuje zdravie človeka, môže chôdza do práce znamenať obrovský rozdiel v životoch ľudí a ich dĺžke života.

Srdce Walk to Work Day, samozrejme, nie je založené len na starostlivosti o ľudské fyzické a emocionálne zdravie, ale v skutočnosti sa zaoberá zdravím planéty ako celku. Zrieknutie sa jazdy autom tam a späť do práce je jeden malý spôsob, ktorý môže znamenať veľký rozdiel v prevencii väčších škôd na zemskom prostredí. A je to zdravé aj pre vás. Pripravte sa teda na Walk to Work Day, aby ste si mohli užívať osobné výhody a zároveň pomáhať planéte.

História Dňa chôdze do práce: Časopis Prevence vytvoril a propaguje tento deň od roku 2004, aby poskytol svojim čitateľom nielen informácie, ale aj kreatívne stratégie na zlepšenie ich zdravia a kvality života.