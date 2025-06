Triedy ôsmakov v základných školách ukončili s vyučovaním a školskými hodinami v piatok 31. mája, teda tak bolo aj v Báčskom Petrovci. Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci teraz po uplynutí ďalšieho školského roku 2024/2025 zo svojho lona vypustila ďalšiu generáciu ôsmakov – malých maturantov.

Na rozdiel od minulého roka, keď bolo 45 malých maturantov, tohto roku je ich v Báčskom Petrovci až 60, teda početná generácia žiakov, akú v poslednom čase málokedy mali.

Tohtoročným ôsmakom triedni profesori boli učiteľ biológie Andrej Medveď, učiteľka angličtiny Ivona Hansmanová, učiteľ fyziky Vlasto Petráš a učiteľka slovenčiny Vesna Valihorová-Filipovićová, ktorí sa na triednických hodinách v piatok rozlúčili so svojimi triedami a so žiakmi, ktorým teraz už zostáva pripraviť sa na záverečné skúšky, a potom koncom mesiaca pripravia aj slávnostnú rozlúčku so základnou školou, keď sa nakoniec zoskupia tuná na maturitnej zábave.

V piatok napoludnie v škole bolo rušno. V aule budovy petrovskej školy sa zoskupili žiaci nižších a vyšších ročníkov, ako aj rodičia a príbuzní terajších ôsmakov.

Rozlúčkový program začal pochodovým krokom na poschodí. Uniformovaní do rovnakých tričiek s heslami a popísaní po tele s fixkami menami svojich spolužiakov žiaci zbehli na prízemie a riaditeľovi školy Pavlovi Marčokovi vrátili symbolický Čajakov kľúč od petrovskej školy, ktorý bol v ich opatere od minulého roka a ten následne kľúč odovzdal predstaviteľom žiakov terajších siedmakov na opateru a ôsmakom poprial úspešné ďalšie školenie a šťastie v živote.

Nasledoval hudobný program s nacvičenými choreografiami, a potom po svojom poslednom vyučovacom dni v škole žiaci v sprievode svojich triednych učiteľov sa zo školy organizovane presunuli ulicou do centra Petrovca k Námestiu slobody pred pomník. Tam zopakovali tanečné body aj pre širšie obecenstvo a na záver sa spoločne aj odfotografovali.