Práce na elektrickej sieti v Jánošíku a Starej Pazove spoločnosť Elektrodistribúcia Srbska realizuje v piatok 27. septembra.

Od 9.00 do 13.00 h bez elektriny budú všetky ulice v Jánošíku.

Od 10.30 do 11.30 h bez elektriny budú obyvatelia staropazovskej Fruškohorskej ulice – okolo čísla 22 a od 12.00 do 13.00 h obyvatelia ulice Very Miščevićovej – okolo čísla 21.