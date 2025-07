Len čo sa skončila jedna sezóna európskych pohárových súťaží, odštartovala ďalšia. V plnom prúde je už aj prvé kvalifikačné kolo elitnej Ligy majstrov. Väčšina odvetných stretnutí prvého kola na programe bola v utorok, niekoľko dohraných bude ešte dnes, a štvrtok bude patriť klubom v kvalifikácii na Európsku ligu a Konferenčnú ligu.

Ako je známe, v Európskej lige bude hrať aj Partizan, ktorý v revanš stretnutí v Belehrade bude musieť dohnať manko z prvého stretnutia na Cypre, keď proti tamojšiemu klubu AEK Larnaca prehral 0 : 1.

Kvalifikačná fáza Ligy Majstrov sa začala teda 8. júla a vyvrcholí 27. augusta odvetnými zápasmi play-off kola, po ktorej budú známi všetci účastníci ligovej fázy. Aj tentoraz ich bude 36 – z toho 29 má účasť zabezpečenú vďaka výsledkom v domácich ligách, zatiaľ čo zvyšných 7 miest prinesiem kvalifikácia.

Do kvalifikačného systému sa zapojilo 53 tímov, z toho 42 v tzv. majstrovskej vetve (Champions Path) a 11 v ligovej vetve (League Path). Majstrovská vetva je určená pre tímy, ktoré sa kvalifikovali ako víťazi svojich domácich líg, zatiaľ čo je ligová vyhradená pre celky, ktoré sa kvalifikovali ako vicemajstri, tretie alebo štvrté tímy vo svojich domácich ligách.

Pri žrebovaní každého kola budú tímy nasadené na základe ich koeficientov v rámci UEFA rebríčka na začiatku sezóny.

Tímy sú rozdelené do nasadených a nenasadených košov s rovnakým počtom tímov.

Nasadený tím sa stretne s nenasadeným tímom, pričom poradie domácich a vonkajších zápasov v každom stretnutí sa určí žrebom. Ak v čase žrebovania ešte nie je známy víťaz predchádzajúceho kola, predpokladá sa, že postúpi tím s vyšším koeficientom. Ak postúpi tím s nižším koeficientom, prevezme nasadenie svojho súpera. Pred žrebovaním UEFA môže vytvoriť skupiny pre uľahčenie žrebu. UEFA pred žrebovaním môže vytvoriť aj technické skupiny a zamedziť zápasom klubov z krajín s politickými konfliktami.

Crvena zvezda štartuje v druhom kole

Po prvom kvalifikačnom kole je známe, že majster Srbska Crvena zvezda vstúpi do súťaže v druhom kole zápasom proti gibraltárskemu tímu Lincoln Red Imps, ktorý v prvom kole eliminoval Víkingur z Faerských ostrovov úhrnným výsledkom 4 : 2. Prvý zápas je na programe 22. júla v Gibraltári a odvetné stretnutie sa v Belehrade bude hrať 29. júla. Náš predstaviteľ je veľkým favoritom v tomto dvojzápase, ale treba to potvrdiť aj na trávniku.

Tretie kvalifikačné kolo bude žrebované 21. júla, teda pred dohraním zápasov druhého kola a víťaz dvojzápasu Crvena zvezda – Lincoln bude nasadený pri žrebovaní tohto kola.

Samozrejme, v treťom kole, v ktorom sa očakáva, že Belehradčania vystúpia, za rivala už budú mať seriózne tímy a potenciálne to môžu byť Dynamo Kyjev, rumunský FCSB, poľský Lech Poznań či švédske Malmö.

Už v prvom kvalifikačnom kole bolo niekoľko zaujímavých výsledkov. Napríklad, arménsky celok Noah eliminoval Budućnost z Podgorice, čím sa potvrdilo, že je čiernohorská liga jednou z najslabších v Európe – na UEFA rebríčku vlastní nízku 47. pozíciu.

Ħamrun Spartans z Malty prekonal favorizovaný Žalgiris z Litvy, vypadla aj slovinská Olimpija proti Kairatu z Kazachstanu.

Predsa ani jeden klub nie je v úplnosti eliminovaný z UEFA súťaží – celky, ktoré vypadli v prvom kvalifikačnom kole Ligy majstrov pokračujú v druhom kvalifikačnom kole Konferenčnej ligy.

A len na vysvetlenie: porazení z druhého kvalifikačného kola vstúpia do tretieho kvalifikačného kola Európskej ligy. Tímy porazené v treťom kvalifikačnom kole sa presunú do play-off kola Európskej ligy a na záver víťazi play-off kola Ligy majstrov postupujú priamo do ligovej fázy, kým si porazení v play-off zaistia účasť v ligovej fáze Európskej ligy, čo znamená, že kluby zohrajú v Európe najmenej štyri zápasy.