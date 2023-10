Už počas tohto týždňa pokračuje kvalifikácia na futbalový šampionát Európy 2024. Ako vieme, cyklus sa chýli ku koncu, zostali októbrové a novembrové zápasy, v dobrej pozícii je aj naša reprezentácia, hoci s vydaniami v predchádzajúcom období nijako spokojní byť nemôžeme.

Pred našimi sú v októbri duely s Maďarskom v Budapešti v sobotu, a potom sa doma stretneme s Čiernou Horou o tri dni neskoršie. Tieto duely už môžu byť rozhodujúce, v prípade pozitívnych výsledkov sa naša reprezentácia kvalifikuje na šampionát Európy prvýkrát po roku 2000.

Nejako v tieni týchto zápasov, ale aj všeobecne prišli však správy z FIFA a UEFA o tom, kto bude hostiť nadchádzajúce podujatia – Majstrovstvá Európy 2028, ale aj Mundial v roku 2030.

Zatiaľ hostiteľ kontinentálneho podujatia nie je oficiálne potvrdený, ale sa očakáva, že je táto otázka už len formalitou – začiatkom októbra bola stiahnutá kandidatúra Turecka, takže jediným kandidátom na organizáciu tohto turnaja zostali Spojené kráľovstvo a Írsko.

Z druhej strany Svetová futbalová organizácia pred niekoľkými dňami potvrdila, že v roku 2030 budeme mať až šiestich hostiteľov Mundialu. S ohľadom na to, že si pripomenieme sté výročie prvého šampionátu sveta v Uruguaji v roku 1930, FIFA sa rozhodla, že úvodná časť majstrovstiev bude prebiehať na juhoamerickej pôde – okrem Uruguaja, hostiteľmi budú aj Argentína a Paraguaj. V týchto krajinách hrať budú len tieto krajiny v rámci otvárania podujatia a pri spomenutej slávnostnej príležitosti.

Je to ďaleká budúcnosť, s ohľadom na diania vo svete, ktovie ako k ich realizácii aj príde.

Začína sa kvalifikácia na Mundial 2026

Ako sme spomenuli, už počas budúceho leta sa hrať budú Majstrovstvá Európy, ale nezabudnime ani na to, že už odštartovala aj kvalifikácia na ďalší Mundial, ten, ktorý sa v roku 2026 hrať bude v USA, Mexiku a v Kanade. Samozrejme, ide o zóny, v ktorých sa vždy zohrá najviac zápasov – Áziu a Afriku, ako aj o Južnú Ameriku, kde reprezentácia kvalifikáciu hrajú vo forme ligy.

V Ázii a v Afrike sa hrá niekoľko kvalifikačných kôl, čo je aj pochopiteľné, predovšetkým pre výrazné rozdiely v kvalite a možnostiach národných tímov.

Ako vieme, formát Mundialu je rozšírený a v roku 2026 prvýkrát na záverečnom turnaji hrať bude 48 tímov. Predovšetkým viac predstaviteľov budú mať Afrika a Ázia, ale aj Severná Amerika. V Ázii štartuje prvé kvalifikačné kolo, v ktorom hrajú celkom exotické reprezentácie, napríklad Mongolsko, Bangladéš, Nepál, Laos a ďalšie. V Ázii majú úhrnne štyri kvalifikačné kolá, takže v aktuálnom období nie je ani vhodné písať o tom, ako kvalifikácia dopadne.

Z druhej strany v Afrike majú iný rozvrh, už sú reprezentácia rozvrhnuté do deviatich skupín a víťazi postúpia na Mundial. Samozrejme, týmto spôsobom sa šanca ponúkne tímom, ktoré ešte na Mundiale nehrali, ale vo verejnosti často počuť kritiky, zdá sa aj oprávnené. Stráca sa na kvalite samotného záverečného turnaja a do aj tak nabitej sezóny sa futbalistom vsúvajú dodatočné angažmány. Preto by bolo dobre, keby FIFA nebola vedená len finančným ziskom, lebo ak jej naozaj záleží na futbale, ako hre – musela by si vypočuť aj iné strany, ktorým na tomto športe možno záleží aj viac, ako samotnej svetovej organizácii.