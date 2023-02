Éterické oleje sú prirodzené jednotenia, tzv. extrakty aromatických a liečivých kultúr, ktoré vytvára živý, cirkulujúci imúnny systém byliniek. Získavajú sa spracovaním rozličných častí byliniek (listov, stebiel, kvetov, semiačok, kôry, koreňa) najčastejšie destiláciou (za pomoci vodnej pary) alebo chladným lisovaním.

O aromatických látkach v liečebných procedúrach hovorili na prednáške v Spolku kulpínskych žien Ramona Gaboková a Jasmina Kuštrová Zimová.

Prednášateľka Gaboková hovorila o tom, ktoré éterické oleje komu viac zodpovedajú, zatiaľ čo Kuštrová Zimová hovorila všeobecne o olejoch a ich vplyve na zdravie.

Keď ide o aromatický spôsob aplikovania, éterické oleje sa môžu používať priamo z fľaštičky (spôsobom inhalácie) a môže sa aplikovať i kvapnutím na dlane, a tak vdychovať z dlaní, ktoré si priložíme pred nos a ústa. Za pomoci aróma difuzéru éterické oleje sa môžu vyparovať do vzduchu, čo môže dobre vplývať na našu náladu a zničiť patogény, ktoré sa prenášajú vzduchom.

Na prednáške takisto odznelo, že sa éterické oleje lokálne môžu nanášať priamo na kožu, cez ktorú sa rýchlo absorbujú a rýchlo vchádzajú do krvného obehu organizmu. A zasa interný spôsob konzumovania éterických olejov možno viacerými spôsobmi: kvapnúť niekoľko kvapiek pod jazyk, pridať do čaju, stravy alebo do vody a prehltnúť oleje v tvare želatínových alebo bylinkových tabletiek.

Sú rôzne éterické oleje: sladký pomaranč, citrón, levanduľa, peppermint, sibírska jedľa a iné. Éterické oleje sa používajú na uvoľnenie dýchania, kožné problémy, hojenie rán, posilnenie imunity, antibakteriálne a protivírusové účinky.

Aróma terapie sa používajú na podporu imunitného systému, na liečenie pri chrípke a nachladnutí, na zlepšenie spánku, ako aj na ovplyvnenie nálady.

Návštevníčky prednášky mali záujem o éterické oleje a zaujímalo ich, ako účinkujú a na ktoré účely sa ktorý používa.