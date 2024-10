Prezident Republiky Srbsko Aleksandar Vučić sa dnes stretol s delegáciou Medzinárodného menového fondu vedenou vedúcim misie v Srbsku Donalom McGettiganom.

„Vyzdvihol som vynikajúce výsledky dosiahnuté v predchádzajúcom období, najmä pokiaľ ide o klesajúcu infláciu a opatrenia na kontrolu inflačných šokov, posilnenie trhu práce a nikdy väčšie rezervy, ktoré máme dnes k dispozícii. Zhodnotil som, že Srbsko prostredníctvom serióznych opatrení a dobrých predpovedí zaznamenalo silný rast napriek energetickej kríze, ako aj to, že pokračuje v investíciách do potrebnej infraštruktúry a ďalších kapitálových projektov, aby ďalej podporilo prílev nových investícií. Vymenili sme si aj názory na výzvy, ktorým Srbsko, podobne ako väčšina krajín, v súčasných ekonomických podmienkach čelí. Poďakoval som MMF za podporu úsilia našej krajiny o vytvorenie dobrého investičného prostredia, ako aj za odporúčania na ďalšie posilňovanie fiškálnej stability. Upozornil som, že s prihliadnutím na aktuálnu dynamiku ekonomickej aktivity a očakávania do konca roka zostávame na odhade rastu 3,8 %, tiež že v ďalších rokoch plánujeme ešte silnejší rast. Vymenili sme si názory aj na ďalšie opatrenia a kroky na zachovanie makroekonomickej a finančnej stability, posilnenie odolnosti ekonomiky a reformy v domácej energetike. V tejto súvislosti som zdôraznil, že posilnenie spolupráce medzi našou krajinou a MMF má veľký význam pre hospodársky pokrok Srbska a zabezpečenie stability, ako aj to, že Srbsko je naďalej odhodlané k otvorenej a konštruktívnej výmene názorov s MMF, ako jednou z najuznávanejších svetových finančných inštitúcií,“ zhodnotil prezident.