Celé storočie a k tom aj ďalších päť rokov uplynulo, čo petrovské gymnázium otvorilo svoje brány a do svojej náruče prijalo prvých žiakov. Aj tohto roku na začiatku októbra vedenie, zamestnanci, bývalí zamestnanci a terajší žiaci Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci oslávili ďalší Deň školy.

V piatok 4. októbra predpoludním sa konali športové súťaže v malom futbale a vo volejbale. K tomu bol aktívny aj dejepisný krúžok a výtvarnícky, kde robili úžitkové predmety, ktoré potom večer v rámci stolovania ako dekoračné doplnky aj predstavili.

Večerný program v Slávnostnej sieni otvoril školský orchester, a potom sa slova ujala riaditeľka Daniela Marková. „Je to úctyhodný míľnik, ktorý v sebe nesie nielen bohatú históriu, ale aj pevnú tradíciu vzdelávania, odhodlania a úspechov, ktoré vytvárajú základ, na ktorom dnes stojíme. Naša škola počas týchto rokov prešla mnohými zmenami a výzvami, no jedno zostalo nemenné – naša túžba poskytovať kvalitné vzdelanie, ktoré našim žiakom umožňuje rozvíjať svoje schopnosti a pripravovať sa na život plný výziev a úspechov. Týchto 105 rokov je príbehom snahy, usilovnosti a nekonečnej energie, ktorú do školy vkladali generácie učiteľov, žiakov a rodičov. Na tomto mieste nemôžeme zabudnúť na všetkých tých, ktorí stáli za jej úspechmi – našich pedagógov, zamestnancov a žiakov. Vďaka nim je naša škola tým, čím je dnes – miestom, kde sa hodnoty ako vedomosti, kultúra a charakter tvoria a odovzdávajú z generácie na generáciu,“ povedala.

V ten večer sa osobitne poďakovali kolegom, ktorí svoje vedomosti a skúsenosti zdieľajú už desaťročia. Vzdali poctu tým, ktorí tento rok oslavujú pracovné jubileá 10, 20, 30 či 35 rokov. Symbolické ocenenia ako prejav vďaky a rešpektu sa dostali Tatiane Krivakovej-Amidžićovej, ktorá po rokoch oddanej práce odišla do dôchodku, a Mateji Makanovej a Alene Čelovskej za 10 rokov služby na škole, Branislave Jankovićovej za 20 rokov, Jánovi Kopčokovi a Milade Stankovićovej za 30 rokov a Pavlovi Turanovi a Anne Šimonovej za 35 rokov prínosu a neúnavnej práce.

Potom nasledoval navrstvený páčivý umelecký program v podaní terajších žiakov. Pozostával z prednesov krásneho slova, piesní orchestra a sólistov, ako i divadelného úryvku. Účinkovalo v ňom zo dvadsať žiakov, ktorých pripravili profesori literatúry a hudby.