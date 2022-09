Republiková volebná komisia na včerajšom zasadnutí chválila listinu Matica slovenská v Srbsku, ktorú odovzdala MSS.

Nositeľom je Branislav Kulík z Nového Sadu a 21 kandidátov je z rôznych báčskych miest.

Pripomíname, že sú schválené ešte dve listiny slovenskej menšiny – Aj dedičstvo, aj budúcnosť – Slováci! a listina Slováci spolu!

Keď ide o ostatné národnostné menšiny tri schválené listiny má aj rusínska národnostná menšina, po dve bunjevská a bosniacka menšina a po jednu vlašská, rómska, poľská, maďarská a ruská.

Právo hlasovať budú mať plnoletí občania zapísaní do osobitného voličského zoznamu. Všetci, ktorí sa zatiaľ nezapísali do tohto zoznamu, budú to môcť vykonať do 27. októbra.