Po trojmesačnej prestávke sa znovu na scénu vracia reprezentačný futbal. Na konci jari či na začiatku leta sme sledovali predovšetkým play-off zápasy v kvalifikácii na Majstrovstvá sveta, ale aj duely v rámci UEFA Ligy národov, ktorá sa práve vracia a na ktorú sa sústredíme.

Práve dnes na programe bude prvý zápas nového kola, ale ide skôr o zmeškaný duel skupiny 1 divízie B medzi Škótskom a Ukrajinou. Pre vojnu bol zápas odročený, a preto sa tieto dve selekcie stretnú v septembrovom termíne.

Zaujímavo, ale Škótsko a Ukrajina zohrali aj v júni play-off zápas v kvalifikácii na Mundial. Vtedy Ukrajina triumfovala, ale neuspela na poslednom stupienku, keď v rozhodujúcom stretnutí s Walesom v Cardiffe prehrala výsledkom 0 : 1 a zostala bez katarského víza.

Iba o tri a pol mesiaca neskoršie tieto dve reprezentácie sa znovu stretnú, ibaže je teraz prémia oveľa menšia, ako v júni. Inak v tejto skupine je zatiaľ vedúca práve Ukrajina, nasleduje Škótsko, potom Republika Írsko a Arménsko.

Srbsko sa stretne so Švédskom a Nórskom

V B divízii UEFA Ligy národov, ako vieme, účasť má aj naša reprezentácia. Srbsko sa nachádza zatiaľ na druhej pozícii s minimálnou šancou na vypadnutie do C triedy a dobrou príležitosťou na získanie prvého miesta v skupine a k postupu do elitnej A divízie.

Naši sa najprv v sobotu na domácej pôde stretnú so Švédskom, zatiaľ čo 27. septembra na programe asi bude rozhodujúci zápas v boji o prvé miesto v skupine. Srbsko vtedy zohrá s Nórskom v Osle a bude mať príležitosť revanšovať sa za júnovú prehru v Belehrade.

Nóri inak zatiaľ zohrali veľmi dobre a prekvapili predovšetkým našu selekciu a Švédsko, ktoré sú objektívne lepšie.

Najlepší útočník sveta Erling Haaland dobre hrá aj v národnom tíme a na doterajších štyroch zápasoch v Lige národov dal päť gólov. Nepodarilo sa mu to zatiaľ iba proti Slovinsku, keďže sa ten duel skončil výsledkom 0 : 0. Práve v termíne stretnutia Srbsko – Švédsko prebiehať bude aj zápas Slovinsko – Nórsko v našej skupine. Bez ohľadu na ten duel a v prípade nášho úspechu a prehry Nórsko, Srbsko na prvé miesto v skupine musí vyhrať v oboch pozostávajúcich zápasoch.

Tréner Dragan Stojković zverejnil zoznam futbalistov, s ktorými počíta v týchto dueloch a okrem štandardných hráčov sú tu aj dvaja debutanti – obranca španielskej Almérie Srđan Babić, ako aj krídlo Červenej hviezdy Stefan Mitrović.

Z tých, na ktorých sme si zvykli, chýbajú brankár Predrag Rajković, ktorý je suspendovaný pre červenú kartu, ako aj zranený obranca Nikola Milenković. Ostatní sú tu, v lepšej alebo trochu slabšej forme a zároveň tieto dva zápasy môžu byť aj svojráznou skúškou pred blížiacim sa Mundialom. Reprezentácia pred jeho začiatkom pravdepodobne zohrá aj prípravné zápasy, ale inak je to, keď sa súťaží a Liga národov je predsa o tom.

Naša reprezentácia v Lige národov už raz bola prvá vo svojej skupine. Bolo to v rámci premiérového vydania, keď sme v sezóne 2018/2019 hrali v rámci divízie C. Vtedy v skupine Srbsko bolo prvé, za nami zostali Rumunsko, Čierna Hora a Litva.

Postúpili sme do vyššej divízie a po ďalšom vydaní v sezóne 2020/2021 sme si status v tejto triede aj zachovali. Na druhú sezónu si však nespomíname tak radi, lebo sme v skupine s Maďarskom, Ruskom a Tureckom dosiahli iba jeden triumf. Bolo to v poslednom kole proti Rusom v Belehrade, keď bolo 5 : 0. Vďaka tomu a vďaka triumfu Maďarska proti Turecku sme skončili na treťom mieste a do C divízie vypadli Turci.

Už táto sezóna sa zdá znovu úspešnejšia a, ako sme spomenuli, naša reprezentácia stále má reálnu šancu na triumf a eventuálny postup do elitnej triedy, v rámci ktorej hrajú tie najlepšie európske reprezentácie.