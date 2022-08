Obdobie Slovenských národných slávností, ktoré sú v Báčskom Petrovci určené na druhý víkend v auguste je za nami. Čoskoro privítame september a ten je v petrovskom prostredí zvyčajne v znamení divadelníctva a svojského festivalu Petrovské dni divadelné.

O nastávajúcom ročníku nesúťažného divadelného festivalu Petrovské dni divadelné, ktorý už avizuje aj plagát s harmonogramom repertoáru, ktorý milovníci divadla čoskoro budú mať možnosť vychutnať si, sme si podebatovali s riaditeľkou Slovenského vojvodinského divadla Vierou Krstovskou.

– Dvadsiate siedme Petrovské dni divadelné v Báčskom Petrovci tohto roku budú trvať od 9. septembra do 14. septembra. Otvoríme ich predstavením Opery a teátra Madlenianum z Belehradu Slečna Júlia v réžii a adaptácii Harisa Pašovića. Predtým však bude aj oficiálne otvorenie festivalu, ako aj otvorenie výstavy bábkového charakteru v spolupráci s divadlom zo Zreňaninu. V sobotu už uhostíme divadelníkov zo Slovenskej republiky. Je to Slovenské komorné divadlo v Martine, ktoré sa nám predstaví inscenáciou Zem pamätá v réžii Jiřího Havelku. Je to svojrázny omaž Karolovi Duchoňovi, bude to sčasti aj biografické, ale aj hudobné predstavenie, kde sa budú spievať aj Duchoňove hity. Ide o autorský projekt uvedeného režiséra.

Potom v nedeľu a v pondelok zase máme hosťujúce predstavenie zo Slovenska. Prichádza nám Spišské divadlo zo Spišskej Novej Vsi, ktoré sa predstaví s troma inscenáciami. V nedeľu nám zahrajú Zmrzlinu Mira Gavrana v réžii Michala Babiaka a v pondelok dve predstavenia. Prvé je pre deti. Je to Perníková chalúpka v réžii Viktora Kollára. Predstavenie je prichystané podľa ľudovej slovesnosti a deťom sú povedomé postavy Ivanka a Marienky. Večer zase predstavenie Štúr Karola Horáka, zase v réžii Michala Babiaka.

V utorok bude ďalšie detské predstavenie v srbčine Ja sam Akiko v réžii Milji Mazarakovej. Podpisujú ho BUDI Festival, Kultúrne stredisko Pančevo a Festival ekologického divadla pre deti a mládež. Deťom je známa bábika, teda postava Akiko. Je to predstavenie pre staršie deti, lebo predpokladá aj väčšiu vnímavosť a chápavosť detského publika.

Na záver festival končíme s predstavením z vlastnej produkcie, teda Slovenského vojvodinského divadla, Testosterón v réžii Radoja Čupića.

Okrem výstavy, k sprievodným manifestáciám sme v sobotu pred predstavením Zem pamätá pridali také posedenie. Nazvali sme ho Na slovíčko s divadelníkom a chceme robiť profily divadelných tvorcov a divadelných pracovníkov. Podnet na to nám dali vlaňajšie posedenia, kde sme začali s mapovaním jubilantov v divadelnom umení u nás a teraz v tom pokračujeme nielen s divadelnými tvorcami, ale aj s technikmi a prezentáciou ich životnej cesty a ich práce v divadle. Ide o postavy, ktoré sa viažu o slovenské vojvodinské divadelníctvo. Budú tu zastúpení nielen starší, ale aj mladšie generácie. Neskoršie z tohto mapovania divadelných postáv je možné vydať aj nejakú publikáciu. –

Špecifickou črtou festivalu Petrovské dni divadelné je to, že je to festival hier dvoch krajín – Srbska a Slovenska, kde sa prezentujú kvalitné predstavenia profesionálnych divadiel z oboch krajín a v tom duchu repertoár festivalu PDD pokračuje aj tohto roku. Práve preto si návštevníci festivalu a diváci azda prídu na svoje, lebo festival je aj tohto roku žánrovo pestrý, sú tu predstavenia nielen pre dospelých divákov, ale aj pre tých mladších.