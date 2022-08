Vyšetrenie prsníkov môže zahŕňať: samovyšetrenie prsníkov, klinické vyšetrenie prsníkov vykonávané lekárom, ultrazvukové vyšetrenie prsníkov a mamografiu.

Samovyšetrenie prsníkov

Samovyšetrenie prsníkov je veľmi jednoduchý postup, ktorý si vyžaduje len zrkadlo a pár minút času a môže byť mimoriadne užitočný, preto je najlepšie ho pravidelne opakovať sedem dní po začiatku menštruácie, teda v menopauze, alebo ženy bez maternice v prvý deň každého mesiaca. Začína sa pozorovaním prsníkov v stoji, všímame si symetriu prsníkov, možnú prítomnosť priehlbín, zmeny na koži, veľkosť a farbu bradaviek, šupinatenie. Potom sa pozorovanie opakuje, ale so zdvihnutými rukami. Potom nasleduje jemné stlačenie bradaviek končekmi prstov, aby sa skontrolovalo, či sa v bradavkách nevyskytuje výtok (číry, zakalený, krvavý). Vyšetrenie pokračuje pohmatom prsníkov v ľahu, vyšetrením pravého prsníka ľavou rukou a ľavého prsníka pravou rukou. Palpácia sa robí lícnymi kosťami prstov, a to mäkšími krúživými pohybmi na prehmatávanie kože a podkožia a silnejšími krúživými pohybmi na prehmatávanie hlbších štruktúr. Najlepšie je použiť na palpáciu vždy rovnakú dráhu, začnúc od bradavky a zväčšovať kruh až po základňu prsníka. Pri samovyšetrení prsníka treba vyšetrovať aj podpazušie, pričom prsty zatlačíme hlboko do všetkých štyroch rohov, ako aj do stredu. Pri vyšetrovaní podpazušia sa hľadajú lymfatické uzliny, ktoré sa môžu z rôznych príčin zväčšiť, preto pri ich nahmataní je bezpodmienečne nutné kontaktovať lekára.

Klinické vyšetrenie prsníkov

Vyšetrenie prsníkov (klinické) zahŕňa podrobné vyšetrenie prsníkov, bezbolestný zákrok, ktorý sa vykonáva bez použitia prístroja a vykonáva ho odborný lekár s cieľom diagnostikovať ochorenia postihnutej oblasti. V prípade ochorenia prsníka sa vykonáva periodické kontrolné vyšetrenie, pri ktorom lekár vyšetrí prítomnosť uzlín, výtok z bradaviek, zápalový proces a bolesť v oblasti hrudníka. Klinické vyšetrenie zahŕňa pozorovanie a palpáciu oblasti hrudníka. V závislosti od začiatočnej diagnózy môže lekár predpísať ďalšie testy na podrobnejšiu analýzu vrátane ultrazvuku, mamografie a biopsie.

Ultrazvuk prsníka

Ultrazvukové vyšetrenie prsníka je bezbolestná metóda a je základnou súčasťou každého vyšetrenia prsníkov u odborného lekára, ktorým sa dá s veľkou istotou rozlíšiť nezhubný uzlík od malígneho. Ultrazvuk prsníka je technika vyšetrenia tkaniva využívajúca ultrazvukové vlny, ktoré prechádzajú cez prsník. Pri vyšetrení sa analyzuje koža, podkožné tukové tkanivo, mliečne žľazy, prípadné uzliny či cysty v prsníku. Ak sa spozorujú podozrivé zmeny, pod kontrolou ultrazvuku sa prepichnú a materiál sa odošle na cytologický rozbor. Vyšetrenie prsníka ultrazvukom zahŕňa vyšetrenie podpazušia. Všetky ženy by mali absolvovať ultrazvuk prsníka aspoň raz ročne po 30. roku života. Vyšetrenie sa odporúča vykonať v období od 7. do 10. dňa menštruačného cyklu.

Mamografia

Mamografia je neinvazívna diagnostická metóda, pri ktorej sa získava obraz pomocou röntgenového žiarenia na prístroji nazývanom mamograf. Predstavuje najvhodnejšiu diagnostickú metódu na detekciu zhubných nádorov prsníka minimálnych rozmerov, aj tých, ktoré sa nedajú nahmatať. Ak sa nádor zistí v tomto štádiu ochorenia, keď je jeho veľkosť menšia ako 1 cm, keď sa nedá nahmatať, kým neprejde do agresívnej formy a metastázuje, prognóza je dobrá a možno dosiahnuť úplné vyliečenie, takže rádiológ interpretuje snímky a podáva správu v písomnej forme s povinnou klasifikáciou BI RADS a každý nález je charakterizovaný písmenami a číslami BI RADS 0-6.

Pred mamografiou neaplikujte krémy, mlieka ani dezodoranty. Tieto látky možno vidieť na zobrazovaní a napodobňujú patologické zmeny, čo sťažuje interpretáciu nálezov. Mamograficky sa každý prsník vyšetrí v dvoch projekciách, röntgenový technik umiestni prsník medzi dve pohyblivé platničky a vyvíja tlak na prsník po dobu 5 až 10 sekúnd, čo pacientka pociťuje ako menšiu bolesť alebo diskomfort. Väčším tlakom na prsník sa zníži dávka žiarenia a získa sa lepší obraz. Celkový záznam trvá niekoľko minút a po zázname je pacient pripravený na každodenné aktivity.

Mamografiu je možné robiť v ktoromkoľvek období menštruačného cyklu, ale vzhľadom na citlivosť prsníka v predmenštruačnej fáze sa odporúča robiť v období od 5. do 12. dňa menštruačného cyklu. Je zaužívaný všeobecný postoj, aby sa mamografia vykonávala pravidelne v rokoch 40 – 45 rokov až do 70 rokov ako skríningová metóda – metóda včasného odstraňovania. Keď sa začína vo veku 40 rokov, odporúča sa jednoročný interval do 45 – 50 rokov, vzhľadom na pravdepodobný rýchlejší rast nádoru. Po 50. roku života sa optimálny interval určuje na základe anamnézy a hustoty prsného tkaniva. Ak existujú nejaké príznaky, symptómy, mamografia sa vykonáva bez ohľadu na vek.

Prof. Dr. sci. med. Artur Bjelica

špecialista na gynekológiu a pôrodníctvo

subšpecialista na endokrinológiu

Preložila: Anna Horvátová