Primátor Nového Sadu Milan Đurić včera navštívil Centrum pre psychosociálnu rehabilitáciu a resocializáciu závislých Zemlja živih.

Centrum v roku 2005 založil vladyka Irinej a súčasne sa tu nachádza 25 užívateľov.

Primátor Đurić zdôraznil, že sa práca financuje aj prostredníctvom rôznych projektov, ako aj to, že je nevyhnutná zmena rozhodnutia o volontérskej práci, ktorá je platená. „Mám tu na mysli aj súkromné aj mestské podniky, ktoré by zapojili do svojej práce práve osoby, ktoré ukončia program v centre. Je to pre nich druhá šanca. V tomto centre môžu byť najviac 36 mesiacov a po ukončení programu im mesto musí pomôcť zamestnať sa a byť súčasťou spoločnosti,“ uzavrel primátor.