November v záhrade je spätý s dôkladnou starostlivosťou o ovocné stromy, ktorá je potrebná k tomu, aby aj budúci rok mohli rodiť zdravé plody. V rámci prevencie a ochrany sa odporúča vykonať zopár jednoduchých krokov. Treba zo stromov obrať všetky plody, ktoré na nich zostali. Z kôry stromov musíme odstrániť všetky zvyšky lišajníkov.

Okrasná záhrada

Vždyzelené dreviny v nádobách, ale aj tie vysadené v záhrade potrebujú na rozdiel od opadavých drevín dostatok vody aj počas zimy. Listy aj v týchto mesiacoch odparujú vodu, takže prostredníctvom koreňov ju treba dopĺňať. Rastliny dobre zavlažíme pred nástupom mrazov a vodu dopĺňame v dňoch bez mrazov.

Pri priaznivom počasí máme v novembri pred zamrznutím pôdy poslednú možnosť na výsadbu jarných cibuľovín, presádzanie a delenie trvaliek. Po výsadbe chránime pôdu nástielkou, ktorá potom pomalšie chladne, neskôr zamrzne a cibuľky a trvalky môžu lepšie zakoreniť.

Medzi základné formy ochrany ruží pred zimou patrí nahŕňanie zeminy či prikrývanie čečinou. Samostatnú kategóriu tvoria stromčekové ruže, pri ktorých je vhodné chrániť aj korunu a kmeň (obaľovaním). Pred samotným obaľovaním je potrebné odstrániť listy. Obzvlášť sú nebezpečné listy napadnuté čiernou škvrnitosťou, ktorá je schopná odolávať mrazom až do – 18 °C. Na obaľovanie je vhodné používať vzdušný materiál, napr. bielu textíliu alebo vrecovinu. Nevhodnou ochranou pre korunku je PVC fólia, ktorú rozhodne netreba používať.







V novembri môžeme urobiť aj zmladzovací rez kríkov, ktoré skoro na jar kvitnú. Takými druhmi sú napr. tavoľník a zlatý dážď. Silným spätným rezom docielime krajší vzhľad.

Zeleninová záhrada

V novembri môžeme začať pestovať zeleninové vňate na okne. Koncom mesiaca prenesieme do miestnosti na svetlo trs pažítky, ktorý sme ešte v októbri vybrali z hriadky v záhrade. Petržlenovú vňať si dopestujeme zo slabších koreňov, vytriedených pri zbere a zasadených do črepníka. Listy zeleru získame z odrezanej hlavy zelerovej buľvy, položenej reznou plochou do misky s vodou.

Na zimu si môžeme odložiť aj osivá rôznych druhov zelenín, ktoré nám zostali po tohtoročnej sejbe. Odložíme iba tie, pri ktorých je predpoklad, že nestratili klíčivosť. Pri osivách v originálnych vrecúškach je termín záruky klíčivosti vytlačený obyčajne na zadnej strane. Pri osivách v inom balení alebo vlastných si na obal napíšeme rok zberu osiva. Neodkladáme osivá cibuľovín, ktoré si zachovávajú klíčivosť iba jeden až dva roky. O niečo dlhšiu klíčivosť má osivo mrkvy a petržlenu – dva až tri roky. Hlúboviny, šalát, hrach, špenát a fazuľa si zachovávajú klíčivosť tri až štyri roky, tekvicová zelenina šesť až sedem rokov, paprika a rajčiaky štyri až šesť rokov.

Klíčivosť osiva sa uchová iba v optimálnych podmienkach, ktoré pre väčšinu osív sú: teplota 5 °C, suché prostredie a tma. Osivo musí byť suché. Pred zvlhnutím ho najlepšie chránime v dobre uzavretých nádobách.