Divadelný a televízny herec Ján Žolnaj-Žoko je širšej verejnosti známy ako hlavný protagonista vysielania pre deti Čaroslovník, ktoré možno sledovať už viac rokov a zatiaľ je natočených viac než 170 epizód v slovenčine. Pred určitým časom sa toto vysielanie začalo vysielať aj v preklade do srbčiny, čím sa tento seriál dostal k ešte širšiemu obecenstvu.

„Koncom roku 2019 ma oslovila redaktorka relácie pre deti a mládež RTV Vojvodina Eva Bokanová, či by som mal záujem o to, aby sa Čaroslovník vysielal aj na prvom programe v srbskom preklade. Samozrejme, že som mal záujem“, hovorí Žolnaj. „Bolo preložených a odvysielaných 80 epizód a prekladá sa ďalších 20, čiže dohromady ich nateraz bude 100. Preložené epizódy možno pozerať aj na internete, na YouTube kanáli vysielania Čaroslovník.“

Vlastnú kreativitu Ján Žolnaj-Žoko využíva aj ako spolupracovník časopisu Zornička, ktorého čitateľom nedávno prezentoval nový projekt: webovú stránku pod názvom Príbehy na klikanie. O tom nám povedal:

„Webová stránka Príbehy na klikanie, ktorá je vlastne súčasťou online vydania časopisu pre deti Zornička, je mojím najnovšie realizovaným projektom. Veľmi sa na to teším. Môžete ju vyhľadať na stránke časopisu Zornička. Ide o takzvané interaktívne poviedky. Sú to vlastne hry v podobe poviedok, nateraz ich je tam tri a jazykovo ich upravila spisovateľka zo Starej Pazovy Mária Vršková. Dve hry sú klasické interaktívne poviedky, na ktoré sa musí klikať, aby sa dej mohol naďalej sledovať, a tretia je takzvaná chat story, čiže chat fiction – keď ju čítate, máte pocit, že sa dopisujete cez Viber, WhatsApp či SMS. Je to relatívne nový spôsob písania poviedok. Veľmi ma to zaujalo a inšpirovalo. Nateraz sú to jednoduchšie poviedky, ktoré síce neponúkajú veľmi veľa možností ukončiť príbeh, ale mojím cieľom je vypracovať aj také hry, ktoré budú mať rôzne ukončenia a dej bude závisieť od voľby rôznych odpovedí.“







Vlastné projekty Ján Žolnaj chápe a prezentuje v multimediálnej podobe a snaží sa tvorivo využívať súčasné technológie. Na otázku ohľadom tej multimediálnosti súčasnej doby odpovedá:

„Počítače nám uľahčili vyjadrovať sa multimediálne. Žijeme v svojráznej digitálnej renesancii. A mňa počítače bavia ešte od čias ZX Spectrum, o ktorom dnešné generácie pre rýchlosť technologického pokroku pravdepodobne ani nepočuli, aj keď tvorca toho počítača, Sir Clive Sinclair, iba prednedávnom zomrel. Nechcem tým povedať, že mám dvesto rokov, ale proste ma to baví od samého začiatku. Stále si myslím, že keby napr. umelec Andy Warhol bol dnes živý, asi by sa zbláznil od možností, ktoré sa nám teraz ponúkajú na vyjadrovanie sa. Ak sme si vedomí doby, v ktorej žijeme, tak potom prečo to úplne nevyužiť, keď už máme privilégium žiť s tým všetkým poruke?“