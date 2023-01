V Poľsku a vo Švédsku sa dnes začínajú 28. Hádzanárske majstrovstvá sveta. Uplynuli dva roky od predchádzajúceho podujatia v Egypte, takže najlepšie hádzanárske tímy sveta znovu budú bojovať o titul majstra planéty.

Turnaj už dnes večer otvoria hostitelia Poliaci, ktorí sa v rámci skupiny B stretnú so silným Francúzskom. Duel je na programe v meste Katowice a začne sa o 20.30 h. Zároveň to bude jediný zápas prvého dňa majstrovstiev, zatiaľ čo sa od zajtra už turnaj naplno rozbehne. Hrať sa bude v základných skupinách A, B, C a D, kým mužstvá v druhej časti kostry turnaj otvoria v piatok.

Práve v tej časti sa nachádza aj naša selekcia, ktorá je zaradená do skupiny E. Úvodné tri kolá tiež zohráme v Poľsku. Prvým rivalom v piatok podvečer bude Alžírsko, potom v nedeľu zohráme s Nemeckom a v treťom kole skupinovej fázy v utorok rivalom nám bude Katar.

Do nasledujúceho kola majstrovstiev postupujú tri najlepšie celky z každej skupiny, takže by postup nemal byť v otázke. Určite sme kvalitnejší ako Alžírsko, pravdepodobne aj ako Katar, za ktorý hrajú početní naturalizovaní hádzanári, predovšetkým z Európy.

Derby stretnutie by malo byť proti Nemecku, ktoré v podstate nie je také silné ako v minulosti, ale ani naša reprezentácia sa nemôže chváliť ktovieakými úspechmi. Preto treba byť obozretní, hádzaná nám je v mrcha stave už dlhé roky a každý pozitívny výsledok si treba vedieť vážiť.

Srbsko pred začiatkom Majstrovstiev sveta zohralo dva prípravné zápasy proti Švédsku. Ide o hostiteľskú krajinu majstrovstiev a zároveň o aktuálneho majstra Európy, keďže si Švédi titul kontinentálneho šampióna vybojovali zhruba pred rokom. Práve táto reprezentácia, ktorá v minulosti takmer nemala konkurenciu a pravidelne zohrávala záverečné stretnutia, bola v podobnej situácii ako Srbsko – v hádzanárskom kontexte. Po odchode generácie Magnusa Wislandera a Staffana Olssona Švédsko začiatkom 21. storočia dlho čakalo na návrat a nové úspechy. V ich prípade to bolo asi trochu jemnejšie, lebo odvtedy do roku 2022 predsa mali niekoľko medailí – napríklad olympijské striebro z roku 2012, tiež striebro z Majstrovstiev Európy 2018. Samozrejme, to sa nedá porovnávať s minulosťou, keď získali početné zlaté medaily.

Aké sú možnosti Srbska?

Keď sa vrátime do súčasnosti, možno povedať, že sa Srbsko proti Švédsku v priateľských zápasoch dobre predstavilo. V prvom sme minimálne prehrali a v druhom o dva dni neskoršie sme triumfovali výsledkom 30 : 28. To nám dáva dôvod na štipku optimizmu, ale buďme reálni a obozretní. Na ME 2022 sme sa tiež presvedčivo kvalifikovali v skupine s Francúzskom, ale sme potom na záverečnom turnaji zažili debakel a skončili na predposlednom mieste.

Preto sa vyhlásenia trénera Toniho Geronu o štvrťfinále na Majstrovstvách sveta zdajú nereálne a príliš smelé. Podobne uvažovali aj naši hádzanári, ale znovu – pomaly a postupne.

Ak hovoríme o favoritoch na šampionáte, ktorý sa práve začína, musíme spomenúť Dánsko, ktoré majstrom sveta bolo na posledných dvoch podujatiach. Tu sú tiež Švédsko, ako majster Európy, samozrejme, aj Francúzsko a Španielsko. Potom nasledujú Island, Nórsko, Chorvátsko a Nemecko, kým je Srbsko podľa väčšiny stávkarských kancelárií asi dvanástym či trinástym favoritom. S ohľadom na to, že je pred nami len jedna selekcia mimo Európy (Egypt), jasné je, že predsa nepatríme medzi špičkové tímy, čo zdôrazňujú aj stávkari.

Na MS 2023 znovu bude 32 tímov, podobne ako aj na minulom šampionáte. Debutuje len Belgicko, ktoré sa na podujatie dostalo vďaka suspenzii Ruska. Až päť reprezentácií na šampionáte vystúpi len druhýkrát, medzi nimi Holandsko, ktoré sa na turnaj vracia prvýkrát po roku 1961.

Najviac účastí majú Nemci, ktorí si nechali ujsť len jeden turnaj, ten v roku 1997.

Najúspešnejšou selekciou na Majstrovstvách sveta je Francúzsko, ktoré šampiónom bolo šesťkrát, Švédsko a Rumunsko šampiónmi boli štyrikrát. Švédsko však poslednýkrát oslavovalo roku 1999 a Rumunsko v roku 1974.

Niekdajšia Juhoslávia majstrom sveta bola raz, v roku 1986, kým Zväzová republika Juhoslávia má dve bronzové medaily, z turnajov 1999 a 2001. Samostatné Srbsko nemá výraznejšie úspechy, jedinou medailou je striebro z ME 2012, keď sme boli hostiteľmi.