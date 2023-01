Novou aktuálnou kapitálnou investíciou, ktorú vedenie Obec Stará Pazova realizuje s cieľom pokračovať v úprave a rekonštrukcii lokálnych ciest, je aj rekonštrukcia dôležitej cestnej trasy Staré Banovce – Krnješevci.

Dôležité je zdôrazniť, že Obec Stará Pazova samostatne financuje toto prepojenie s medzinárodnou diaľnicou E70 vopred plánovanými prostriedkami z rozpočtu, čo je jeden z ojedinelých prípadov medzi obcami v Srbsku. Po prácach na relácii Staré Banovce – Stará Pazova, Stará Pazova – Golubinci, Stará Pazova – Vojka, na potešenie všetkých tamojších občanov, stroje sa teraz presunuli do Krnješeviec, kde cesta bola azda aj v najhoršom stave.

Práce sa nedávno začali od centra dediny Krnješevci smerom k výjazdu na diaľnicu Belehrad – Záhreb. Cestári už tento úsek uzavreli a dopravu presmerovali na alternatívne smery. Tieto práce mali odštartovať na jar, ale vďaka priaznivým poveternostným podmienkam v tomto mesiaci rozhodli sa využiť každú chvíľu pre prácu.

Ide o veľmi dôležitý projekt obnovy lokálnej cestnej infraštruktúry, v rámci ktorého je už kompletne zrekonštruovaná trasa od diaľnice v Ústrednej pracovnej zóne po kruhový objazd pri bazénoch, ako aj trasa od reštaurácie Putnik v Starej Pazove do Vojky.

Ako to už viackrát vo svojich vyhláškach zdôraznil Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova, rekonštrukcia cestnej infraštruktúry lokálnych ciest je aj v tomto roku prioritou a má veľký význam na zlepšenie a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky pre všetkých účastníkov dopravy, ale aj ekonomický význam, pretože spája priemyselné zóny, centrá sídlisk a dve medzinárodné diaľnice.

Výstavba a rekonštrukcia cestnej siete v Staropazovskej obci je vyčíslená v sume takmer miliardy dinárov, čo predstavuje najväčšiu investíciu v dejinách Obce Stará Pazova. S kapitálnou investíciou sa začalo v polovici minulého roka a ukončenie prác je naplánované do konca roka.

Presmerovanie premávky

Ak smerujete na diaľnicu zo smeru Stará Pazova, Vojka, v centre Krnješeviec budete nasmerovaní smerom do Ugrinoviec a ďalej cez priemyselnú zónu na diaľnicu. Vodiči, ktorí odbočujú z diaľnice, budú počas prác využívať smer k prevádzky spoločnosti Milšped, ďalej cez priemyselnú zónu a Ugrinovačku ulicu do centra Krnješeviec a ďalej do Vojky a Starej Pazovy.