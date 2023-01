Známy seminár tvorivého písania Píšeš? Píšem! bol vlani po dvoch pandemických rokoch obnovený. Vznikol v roku 2010 a v organizácii Ochotníckeho divadla Janka Čemana prebiehal v Pivnici vždy v auguste celých desať rokov.

Vlani pri jeho obnovení boli realizované všetky jeho zložky: miniseminár Poď sa vypísať (5. ročník), literárna súťaž, ktorá bola vyhodnotená na skončení festivalu DIDA, a hlavná časť – Seminár dramatického písania Píšeš? Píšem! Veľký seminár (11. ročník) po prvýkrát v roku 2022 prebiehal v Kovačici v organizácii tamojšieho Kolektívu kreatívnych amatérov (KOKRAM).

Po sľubnom vlaňajšku tento seminár žije ďalej. Prvá časť bola realizovaná v januári 2023. Bol to malý seminár Poď sa vypísať, ktorého organizátorom je Ochotnícke divadlo Janka Čemana v Pivnici a v jeho priestoroch aj prebiehal. Tvorili ho tri dielne a absolvovalo ho 12 účastníkov z Pivnice, Kysáča a zo Slovenska.

V súlade s harmonogramom seminára Píšeš? Píšem! je tu už výzva na jej druhú časť. Je ňou literárna súťaž pôvodných textov viacerých žánrov. Totiž Ochotnícke divadlo Janka Čemana vyhlásilo 6. ročník literárnej súťaže pôvodných: dramatických textov – divadelných hier (rôzne žánre), prozaických, poetických a rozhlasových textov, textov piesní, námetov na storyteller, filmových scenárov k dokumentárnemu a hranému filmu alebo muzikálu.

Ako sa v súťaži uvádza, určená je pre autorov bez vekového obmedzenia, rozdelená je iba do žánrových kategórií. Autori môžu poslať do súťaže neobmedzený počet textov, a to i do viacerých navrhnutých kategórií. Podmienkou je iba, aby zaslané príspevky neboli zatiaľ nikde publikované, aby boli v slovenskom jazyku a napísané na počítači.

Práce treba zaslať mailom na adresu: seminar.pises.pisem@gmail.com najneskoršie do 19. marca 2023. Slávnostné vyhodnotenie súťaže bude 2. apríla 2023 v Pivnici. Na inšpiráciu autorom zopakujeme, že seminár Píšeš? Píšem! vznikol na základe myšlienky, že nie všetko, čo znesie papier, znesie aj javisko. Teraz však ide o ten papier…

Potom už nasleduje tá tretia časť seminára – realizácia odmenených dramatických textov. Víťazné texty budú realizované v rámci 12. ročníka seminára Píšeš? Píšem!, ktorý sa bude i tohto roku konať koncom augusta v spolupráci s Kolektívom kreatívnych amatérov (KOKRAM) v Kovačici.