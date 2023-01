V minulom roku hložianski hasiči oslávili 90 rokov od založenia spolku. S predsedom DHS Vlastimírom Báďonským sme zosumarizovali aktuálny stav v spolku, ako aj počet zásahov v minulom roku, stav hasiacej techniky a aktivity v jubilejnom roku.

Od roku 2018 sa v spolku vedenie orientuje na vzdelávanie a vyššie školenie svojich hasičov. Zmena hneď nastala v roku 2020, keď Dobrovoľný hasičský spolok dostal aj dve podkategórie, ktoré sú rozčlenené na požiarnickú jednotku a jednotku pre mimoriadne okolnosti, ktorá je dostupná pri ochrane najčastejšie od nepriaznivých poveternostných podmienok.

V roku 2022 DHS mal až 26 zásahov. Keď sa to prepočíta na hodiny, hložianski hasiči odpracovali až 125 hodín práce spolu. Berie sa tu do úvahy čas od samotného hlásenia ohňa až po ukončenie hasenia, príchod do spolku a prichystanie techniky a hasičského vozidla na nasledujúci zásah. Hasičské vozidlo v teréne hasilo až 67 hodín. Uvedené čísla sú pomerne vysoké, keďže ide o menšie prostredie. Bolo by možno potrebné zdokumentovať aj hodnotu škôd, ktoré oheň spôsobil, a možno aj hodnotu, ktorú hasiči dokázali zachrániť. Tým by si ľudia určite viac uvedomili samotnú hodnotu hasičského spolku, hasičov, ich odhodlania a obetavosti.

„Mali sme rôzne ohne, hasili sme pomocné priemyselné a hospodárske objekty, strechy obytných domov, počas vykurovacej sezóny horelo aj niekoľko komínov, tiež kombajn, ktorý sa počas kosenia zapálil, a pod.,“ tvrdí Báďonský.

Spolok má dnes aktívnych 52 členov, ktorí sú rozdelení do operačnej jednotky, hasičskej jednotky a sú tu aj čestní členovia. Najmenší členovia však do toho počtu nie sú zaradení a tých je spolu 14. Pracujú s nimi starší hasiči v čele s Danielou Báďonskou. Po dovŕšení 18. roku života potom postupujú do operačnej jednotky.

Zabezpečenie hasičského vybavenia

V jubilejnom roku pôsobenia sa hasičský spolok môže pochváliť aj novým vybavením. Z druhej strany možno práve v jubilejnom roku spolok mohol získať aj väčšie finančné prostriedky na kúpu techniky. DHS sa uchádzal na obecnej, pokrajinskej a štátnej úrovni (Ministerstvo vnútra – Sektor pre mimoriadne situácie). Lokálna samospráva každoročne, tak aj v roku 2022 vyčlenila určitú sumu na bežné fungovanie spolku. Na pokrajinskej úrovni hasičom boli udelené uniformy. Z Ministerstva vnútra financie boli usmernené na kúpu základnej protipožiarnej výbavy na hasenie lesných a poľných požiarov. Z českého Hodonína, s ktorým má DHS družbu, bolo tiež dostavené vybavenie – hydraulické zariadenie na sekanie dopravných prostriedkov pri dopravných nehodách, reflektory, hasiace hadice, zásahové rukavice a pod. Ide o kvalitnú techniku, ktorú nemá nikto v okolí.

Aktivity v jubilejnom roku

Členovia DHS sa starali o bezpečnosť aj na Folklórnom festivale Tancuj, tancuj… v Hložanoch, na Klobásafeste v Báčskom Petrovci, na gastronomickom podujatí Zlatý kotlík, na Dňoch zelenín v Hložanoch a na Petrovskom maratóne. Pomohli tiež upratať a vodou očistiť Námestie slobody v Báčskom Petrovci po demolácii klziska. Realizovali viacero ukážkových tréningov s ohňom priamo v teréne. V máji po tridsiatich rokoch zostavili tablo so všetkými členmi. V rámci Dní Hložian 7. mája symbolicky oslávili 90 rokov od založenia a pri tejto príležitosti usporiadali aj výcvik a ukážkové cvičenia, do ktorých sa zapojili aj slovenské hasičské spolky z okolia. Pri výcviku boli prítomní najvyšší velitelia z pokrajinskej úrovne, ako aj predstavitelia zo Slovenska a z Česka. V nedeľu 29. mája sa zúčastnili na jubilejných 40. Májových stretnutiach v Pivnici so štyrmi skupinami – dvomi mužskými seniorskými, ženskou a mužskou dorasteneckou. Vo svojich priestoroch realizovali aj previerky protipožiarnych aparátov. Na Slovenských národných slávnostiach zrealizovali ukážkový výcvik a prezentáciu hasičského vybavenia. Na začiatku októbra v rámci Detského týždňa deťom predstavili základnú hasičskú výbavu a umožnili im vyskúšať si ju.

Hložiansky hasičský spolok bezpochyby prežíva zlaté časy. K spolku sa pripájajú noví členovia, o techniku je zabezpečené, už iba keby sa tie infraštruktúrne problémy riešili a do garáže zaparkovali novšie vozidlá. Možno pri oslave stého výročia už tieto dva nedostatky budú minulosťou.