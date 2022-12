Koncert bude súčasťou jeho rozlúčkového turné, ktoré začalo v roku 2018 a malo sa skončiť v roku 2021. Avšak pre pandémiu, ako aj zdravotné problémy speváka boli početné koncerty zrušené.

Elton na festivale Glastonbury vystúpi na Pyramid Stage a ako uvádza stanica BBC, bude hlavnou hviezdou tohto multižánrového festivalu.

We are incredibly excited to announce that the one and only @EltonOfficial will headline the Pyramid Stage on Sunday night at Glastonbury 2023, for what will be the final UK show of his last ever tour. pic.twitter.com/tpylanY1Rh

— Glastonbury Festival (@glastonbury) December 2, 2022