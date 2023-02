Silná imunita je predpokladom toho, aby sme úspešne zdolávali všetky úlohy a výzvy v každodennom živote, predovšetkým v zime, keď je prevencia veľmi dôležitá a keď nám je cieľom zostať zdraví. Potreba posilniť imunitu sa stáva súčasťou hygieny žitia, súčasťou našej zdravotnej kultúry.

Veľa toho sme sa naučili o mineráloch a vitamínoch, takže vieme, že je zinok veľmi dôležitý minerál pre fungovanie imunitného systému a že je vitamín C jeden z najsilnejších detoxikátorov. Preto je dôležité, aby sme ich každodenne vnášali do organizmu v potrebných množstvách, a to správnou výživou a čerstvými, podľa možnosti aj zdravo vypestovanými potravinami. Tak vplývame na to, aby sme boli dosť silní, aby nás nezasiahol nejaký prvý vírus, ktorý sa vyskytne v našej blízkosti.

Zinok ničí vírusy

Zinok je najdôležitejší minerál v zachovávaní imunity. Ak ho v tele nemáme nadostač, prejaví sa to bielymi škvrnami na nechtoch, potom často máme nádchu a sme prechladnutí, alebo máme infekcie, ako sú zápal nechtového lôžka, a tie sa veľmi pomaly hoja.

Zinok sa používa v prevencii prechladnutia a chrípky alebo pri chronických infekciách, lebo podnecuje imúnny systém a má detoxikačnú úlohu. Stimuluje imunitu tak, že viacnásobne zväčšuje hladinu obranných substancií a priamo sa viaže na obal jednotlivých vírusov. Rovnakým spôsobom znemožňuje infekcie na koži a sliznici kože, lebo pôsobí antisepticky.

Lepšie sa absorbuje z potravín živočíšneho pôvodu, akými sú vajcia, hovädzie a morčacie mäso, morské plody a máme ho aj v orieškových plodoch a integrálnych zrnovinách. Odporúčaná denná dávka je pre ženy je 8 g a pre mužov a tehotné ženy 11 g.

Vitamín C zjemňuje zápaly

Vitamín C je podstata imunitného systému. Zapája sa do vyše 300 biologických procesov v tele a početnými výskumami je potvrdená jeho nevyhnutná úloha v imunologických reakciách. Pôsobí aj antialergicky a protizápalovo. Patrí medzi esenciálne vitamíny, čo znamená, že ho telo samo nemôže vyprodukovať, ani ho nemôže skladovať, takže sa musí vnášať stravou. Najviac ho obsahuje papája, kivi, citrusové plody, červená paprika. Medzitým rôzne postupy, ako sú zohrievanie, predĺžené uschovávanie, vplyv kyslíka a silného svetla vplývajú na stratu obsahu vitamínu C v strave z dôvodov jeho veľkej nestability.

Aby sa stravou vnieslo dostatočné množstvo, potrebné je denne zjesť 1,5 kg mandarínok pre 500 mg vitamínu C, koľko je odporúčaná dávka pre dospelých. Preto sa dnes väčšina ľudí skôr rozhodne konzumovať diétne suplementy.

Zdroj: Blic žena