Horúce tropické leto a vysoké teploty veľmi neprajne vplývali na poľnohospodárske kultúry. K tomu počas leta bolo málo spŕšok, čo tiež prispelo k zlej situácii s úrodou.

V kulpínskom chotári sa prevažne pestuje sója a kukurica. Aká je situácia s týmito dvomi kultúrami, zhodnotil predseda Klubu poľnohospodárov Kulpína Milan Popovicki.

– Zber kukurice sa u nás začal iba nedávno. Prvé skúsenosti ukazujú, že sú výnosy až o 50 percent nižšie, ako by mali byť. Teda sú to iba také 4 tony na jutro kukurice a v normálnych podmienkach by sa malo namrviť až 7 – 8 ton z jutra. Ale sú to iba prvé výsledky, teda skúsenosti prvých poľnohospodárov, ktorí vykonali zber kukurice.

Keď ide o sóju, tu je stav ešte horší, lebo sú výnosy až o 70 percent nižšie od očakávaných. A okrem toho dôležitý je aj ten faktor, že sú poľnohospodári netrpezliví. Nemôžu dočkať, kedy im sója na parcele celkom dozrie, a ponáhľajú sa ju skosiť zelenú. V takom prípade sú výnosy iba 400 kg z jutra. Keď je trochu viac trpezlivosti a dočkajú, aby sója celkom dozrela, situácia je lepšia. Vtedy sa výnosy sóje pohybujú od 500 až do 1 200 kg na jutro. Teda podľa týchto ukazovateľov so spomenutými kultúrami by som tento rok situáciu zhodnotil ako stredne zlú. Nezostáva nám nič iné, iba dúfať, že na nasledujúci rok bude lepšie.