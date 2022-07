Čoraz častejšou destináciou na dovolenku turistov z našej krajiny sa stáva Albánsko – krajina, ktorá doposiaľ nepatrila medzi tie vyhľadávané. Samozrejme, vyhľadávané je more, no my sa zameriame na menej známejšiu destináciu, pre ktorú by sa v prvom rade rozhodli opravdiví milovníci prírody – mesto Skadar a Skadarské jazero.