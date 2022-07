Na Produkčnej burze v Novom Sade bol v dňoch od 11. do 15. 7. zaznamenaný nárast cien všetkých poľnohospodárskych komodít. Rovnako ako počas predchádzajúcich týždňov bola v obchodovaní najviac zastúpená kukurica.

Kukurica

Zvýšená aktivita na trhu s kukuricou bola prítomná už od začiatku týždňa. Ako dni plynuli, dopyt rástol. Predávala sa v cenovom rozpätí od 30,80 din./kg bez DPH do 32,00 din./kg bez DPH. Priemerná cena bola 31,75 din./kg bez DPH, čo je nárast oproti predchádzajúcemu týždňu o 2,96 %.

Pšenica

Na trhu so pšenicou bola sústredená pozornosť predovšetkým na jej nákup prostredníctvom Republikového riaditeľstva pre komoditné rezervy. Na konci týždňa bolo nahlásených okolo 93 000 ton tejto obilniny. Hoci sa žatva chýli ku koncu, na burze rovnako ako v predchádzajúcom týždni nedošlo k realizácii väčšieho objemu, a to pre chýbajúcu ponuku väčších množstiev. Dopyt bol neustále na nižšej cenovej úrovni v porovnaní s ponukou. Pšenica so 14 % obsahom bielkovín sa predávala za jednotnú cenu 36,00 din./kg bez DPH, čo bola aj priemerná cena. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom bol zaznamenaný rast o 4,35 %. Pri parite CPT bol uzatvorený výmenný kontrakt na cenu 34,90 din./kg bez DPH.

Sója

Na začiatku uvedeného obdobia o sóju nebol záujem. Od polovice týždňa bola zaznamenaná väčšia aktivita a aj zvýšenie cien. Sója sa predávala za jednotnú cenu 71,00 din./kg bez DPH a bez započítania kvality, čo bola pri porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 4, 03 % vyššia cena. V závere týždňa bol zaznamenaný pokles záujmu kupujúcich o kúpu tejto olejniny.

Kŕmny jačmeň

Kŕmny jačmeň sa predával v cenovej relácii od 30,80 do 31,00 din./kg bez DPH. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom zaznamenala cena tejto plodiny pokles o 4,82 %.

Repka olejná

S touto komoditou sa v uvedenom období neobchodovalo. Jej cena sa pohybovala od 630,00 do 640,00 €/t.