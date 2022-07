V nedeľu vyvrcholili 19. majstrovstvá sveta vo vodných športoch, ktoré od 17. júna prebiehali v Maďarsku. Aj keď najväčšia časť podujatí prebiehala v Budapešti, hostiteľské mestá boli aj Segedín, Debrecín a Šopron.

Verejnosť v Srbsku asi najviac zaujímal vodnopólový turnaj v rámci majstrovstiev sveta, na ktorom omladená reprezentácia Srbska získala piate miesto, čím naši zopakovali výkon z predošlého podujatia v juhokórejskom meste Gwangju. S tým nemôžeme byť najspokojnejší, lebo sme si zvykli na medaily, predovšetkým zlaté. Pochopiteľné je však, že je asi nemožné byť vždy taký dominantný, ako naša vodnopólová reprezentácia bola v uplynulom období, keď v tom istom čase bola majstrom Európy, sveta a olympijských hier.

Zmena generácie sa musela udiať a svedomitou a vytrvalou prácou by sa naše vodné pólo už na nadchádzajúcich podujatiach znovu malo dostať na pódiá.

Tentoraz to v Budapešti vyvrcholilo triumfom Španielska, ktoré vo finále po strieľaní penált porazilo Taliansko. Zaujímavé, tieto dve reprezentácie sa vo finále stretli aj pred tromi rokmi, ibaže vtedy presvedčivo triumfovalo Taliansko. Španieli sa tak majstrom sveta stali tretíkrát v dejinách a prvýkrát po roku 2001, keď vo finále zdolali Juhosláviu. Tretie miesto získalo Grécko, keďže v boji o bronz porazilo Chorvátsko výsledkom 9 : 7. Piata finišovala naša selekcia, ktorá zažila iba jednu prehru, ale tú kľúčovú vo štvrťfinále práve proti Chorvátsku. Súťaž vie byť krutá a tak sú práve naši západní susedia lepšie umiestnení, bez ohľadu na to, že zažili dve prehry a raz remizovali.

S výkonom absolútne nespokojný musí byť hostiteľ Maďarsko, ktoré skončilo na siedmom mieste. Maďari sú v príliš veľkej kríze a po zmene generácie, v ktorej boli Benedek, Biros, Kásás, Madaras, brankár Szécsi a ostatní v čele s legendárnym trénerom Dénesom Keményom, už serióznejšie výsledky nemajú celé dve desaťročia. Ruku na srdce, vyskytne sa daktorá medaila – bronzová či striebrená, ale Maďarsko už často chýba v semifinále, keďže iné selekcie prebrali primát.

Zaujímavosťou je aj to, že prvýkrát po roku 1994 a majstrovstvách sveta v Ríme na pódiu chýba aspoň jedna reprezentácia z bývalej Juhoslávie. Po rozpade niekdajšej krajiny na spomenutom turnaji boli Chorváti štvrtí a odvtedy niektorú z medailí získala aspoň jedna z krajín – Srbsko, Chorvátsko či neskoršie aj Čierna Hora.

Ostatné disciplíny

Majstrovstvá sveta vo vodných športoch, samozrejme, nie sú iba o vodnom póle. Súťažilo sa aj v plávaní, potápaní, v skokoch do vody, synchronizovanom plávaní a v diaľkovom plávaní. Najúspešnejšie boli Spojené štáty americké, ktoré v Maďarsku získali až 49 medailí – 18 zlatých, 14 strieborných a 17 bronzových. Potom nasleduje Čína, neskoršie aj Taliansko, Austrália, Kanada a Japonsko.

Srbsko na tomto podujatí zostalo bez medailí, keďže sa nepodarilo vodným pólistom, ale ani ostatným športovcom, ktorí na šampionáte sveta vystúpili.

Stanovených bolo aj niekoľko svetových rekordov – v disciplíne 100 metrov znak je novým svetovým rekordérom Thomas Ceccon z Talianska, v disciplíne 200 metrov motýľ Maďar Kristóf Milák a nový svetový rekord stanovila aj zmiešaná austrálska štafeta v disciplíne 4 x 100 metrov voľným štýlom. Okrem toho stanovených bolo aj niekoľko svetových juniorských rekordov, tiež rekordov majstrovstiev sveta či kontinentálnych a štátnych rekordov. Keď ide o výkony našich plavcov, treba spomenúť finále mužskej štafety v disciplíne 4 x 100 metrov voľným štýlom. Naši vo finále boli poslední, čiže ôsmi, ale je chvályhodné to, že sa štafete Srbska podarilo prvýkrát v dejinách postúpiť do finále majstrovstiev sveta. V ostatných disciplínach sme nemali úspechy, spomenúť možno len to, že Andrej Barna obsadil desiate miesto v disciplíne 100 metrov voľným štýlom, čiže nepostúpil do finále.

Nasledujúce majstrovstvá sveta vo vodných športoch budú prebiehať už o rok v japonskom meste Fukuoka.